19°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Sosyal medyada yeni dönem: Diploması olmayan video çekemeyecek

Çin’de yürürlüğe giren yeni yasa, sosyal medyada sağlık, hukuk, finans ve eğitim gibi alanlarda içerik üretmek isteyenlere diploma veya sertifika şartı getiriyor.

, sosyal medya dünyasını kökten değiştirecek yeni bir adım attı. 25 Ekim’de yürürlüğe giren düzenlemeyle, artık influencer’lar ve içerik üreticileri; sağlık, hukuk, eğitim ve finans gibi “hassas” konularda paylaşım yapmadan önce resmi bir diploma ya da mesleki yeterlilik belgesi sunmak zorunda.

Sosyal medyada yeni dönem: Diploması olmayan video çekemeyecek

“YANLIŞ BİLGİYLE MÜCADELE” GEREKÇESİ

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), yeni düzenlemenin amacının çevrim içi yanlış bilgilendirmeyi önlemek ve halkı yanıltıcı içeriklerden korumak olduğunu açıkladı. Douyin (TikTok), Bilibili ve Weibo gibi popüler platformlar artık içerik üreticilerinin belgelerini doğrulamakla ve paylaşımların doğru kaynak göstermesini sağlamakla yükümlü olacak.

Ayrıca paylaşımlarda kullanılan bilgilerin bilimsel kaynaklara mı dayandığı yoksa yapay zekâ tarafından mı üretildiği de açıkça belirtilmek zorunda. CAC, özellikle tıbbi ürünler, takviyeler ve sağlık gıdalarıyla ilgili reklamların da yasaklandığını duyurdu.

Sosyal medyada yeni dönem: Diploması olmayan video çekemeyecek

ELEŞTİRMENLER: “BU, YENİ BİR SANSÜR BİÇİMİ”

Resmî makamlar düzenlemeyi “güveni artırma” adımı olarak savunurken, eleştirmenler aynı fikirde değil. Uzmanlara göre, “uzmanlık” kavramının net tanımlanmamış olması, hükümete çevrim içi tartışmaları sınırlama konusunda geniş bir yetki veriyor.

Birçok kişi bu yasayı dijital sansürün yeni bir biçimi olarak görüyor. Zira kimlerin konuşabileceğine, kimlerin susması gerektiğine devletin karar vereceği endişesi büyüyor.

Sosyal medyada yeni dönem: Diploması olmayan video çekemeyecek

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Yeni düzenleme sosyal medya kullanıcılarını da ikiye ayırmış durumda. Bir kesim, özellikle sağlık ve finans gibi alanlarda bilgi kirliliğinin azalacağını düşünerek kararı destekliyor. Diğer kesim ise, bu adımın yaratıcılığı sınırlayacağını ve sosyal medyayı tamamen devletin kontrolüne sokacağını savunuyor.

ETİKETLER
#çin
#sansür
#yanlış bilgi
#Sosyal Medya Düzenlemeleri
#Dijital Sansür
#Influencer
#Içerik Üreticileri
#Aktüel
