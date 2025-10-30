Menü Kapat
19°
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bill Gates ağız değiştirdi, tepki yağmaya başladı

Bir zamanlar felaket uyarılarıyla gündeme gelen Bill Gates, şimdi çok daha temkinli konuşuyor. Gates’e göre iklim değişikliği ciddi ama insanlığın sonunu getirecek bir kriz değil.

dünyasının önde gelen isimlerinden , konusundaki görüşlerinde dikkat çekici bir dönüşüm yaşıyor. Kısa bir süre öncesine kadar karamsar açıklamalarıyla tanınan Gates, şimdi çok daha ölçülü bir tablo çiziyor.

Bir dönem, “İklim Felaketini Nasıl Önleriz” adlı kitabıyla insanlığı uyarıya çağıran Gates, son aylarda daha iyimser konuşuyor. Artık bu meselenin insanlığın kaderini belirleyecek bir “kıyamet” olmadığını düşünüyor.

Bill Gates ağız değiştirdi, tepki yağmaya başladı

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ CİDDİ AMA SON DEĞİL”

Kişisel blogunda yayımladığı yeni yazısında Gates, “İklim değişikliği elbette ciddi sonuçlar doğuracak, özellikle de en yoksul ülkelerde yaşayan insanlar için. Ancak bu, insanlığın sonunu getirecek bir felaket değil,” ifadelerini kullandı.

Sözlerine, “Öngörülebilir gelecekte, insanların dünyanın büyük kısmında huzur içinde yaşamlarını sürdürebileceğine inanıyorum,” diyerek devam eden Gates, bir anlamda alarm zillerini kısmış oldu.

Bill Gates ağız değiştirdi, tepki yağmaya başladı

TEPKİLER GECİKMEDİ

Ancak bu ton değişimi, özellikle bilim dünyasında pek hoş karşılanmadı. Pek çok araştırmacı, iklim krizinin hâlâ insanlığın öncelikli gündemi olması gerektiğini savunuyor ve Gates’in yeni yaklaşımını “tehlikeli bir gevşeme” olarak değerlendiriyor.

Bazı çevrelere göre bu değişim, Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesiyle birlikte teknoloji dünyasında esen yeni rüzgârların bir yansıması.

Bill Gates ağız değiştirdi, tepki yağmaya başladı

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YENİ YÖN

Gates’in çıkışı yalnız değil. Son dönemde pek çok teknoloji şirketi de benzer şekilde çevre politikalarında ton değiştiriyor. Dev veri merkezi yatırımları artarken, bazı yeşil projeler sessizce rafa kaldırılıyor.

