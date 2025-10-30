Menü Kapat
Depremler ikiye katladı! Şehir şehir yeni kiralık ev fiyatları

Türkiye'de kira fiyatları çalışanların en büyük gider kalemlerinden biri haline geldi. Halihazırda depremlerin devam etmesi yeni evlere talebi artırıyor. Bu çerçevede eski evlerle yeni evler arasındaki fiyat makası da iyiden iyiye açılmaya başladı. Bazı şehirlerde farklar 2 katına kadar çıkıyor.

İşte şehir şehir kiralık evlerdeki eski-yeni uçurumu!

 

 

Dünya genelinde olduğu gibi bu yıl Türkiye’de de deprem sayısında artış yaşanıyor. 2025’te Marmara Denizi, Kütahya ve Balıkesir başta olmak üzere yurdun birçok yanında orta şiddette depremler meydanda geldi. Son olarak bu hafta yaşanan 27 Ekim 2025 Balıkesir depremi, bir defa daha güvenli yapı stoku ve kentsel dönüşümün önemini hatırlattı.

 

GENÇ EVLER TERCİH EDİLİYOR 

Vatandaşlar ise tedbir olarak daha genç ve sağlam yapılara yönelmeye başladı. İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren Adrese Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Hiçdurmaz, “Hem satılık hem kiralık piyasasında yeni yapılara ilgi daha yüksek. Aynı lokasyonda satılık konutlarda, arsa değeri ve dönüşüm gibi beklentiler devreye girdiği için eski-yeni yapı fiyat farkı çok açık değil” dedi.

FARK İKİ KAT

Asıl farkın kiralık konutlarda yaşandığına dikkat çeken Selçuk Hiçdurmaz, “İstanbul’da aynı lokasyonda yeni yapı ile eski yapı arasındaki kiralık fiyatı farkı, 2 kata kadar yükselmiş durumda. Kiracılar, satın almadıkları ve geçici olarak yaşayacağı konutların daha yeni, sağlam ve güvenli olmasına özen gösteriyor. Tadilat gibi bazı külfetler de yeni yapılarda kiracıların karşısına çıkmıyor” diye konuşuyor.

ORTALAMA FARK YÜZDE 28 OLDU!

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından derlenen verilere bakıldığında;

-Türkiye genelinde ortalama konut metrekare kiralık fiyatı Eylül 2025’te yeni konutlarda 263 TL oldu. Yeni konutlarda 0-4 yaş arası yapılar dikkate alındı.

-Eski konutlarda ise ortalama kiralık metrekare fiyatı 205 TL olarak gerçekleşti. Eski yapıları ise 16 yaş ve üzerindeki binalar temsil etti.

-Eski-yeni yapı arasındaki kiralık fiyat farkı %28 oldu.

FARKIN EN AÇIK OLDUĞU İLLER 

Verilere göre eski-yeni yapı kiralık fiyatlarında farkın en açık olduğu 15 il şöyle:

-Aksaray: %140

-Bingöl: %128

-Kırşehir: %118

-Batman: %116

-Şanlıurfa: %107

-Muş: %105

-Ağrı: %102

 

-Kars: %101

-Siirt: %95

-Yozgat: %90

-Afyonkarahisar: %89

-Samsun: %89

-Isparta: %89

-Karaman: %84

-Amasya: %83

3 BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM 

-İstanbul: %43

-Ankara: %61

-İzmir: %45

 

DEPREM İLLERİ 

Son aylarda çok sayıda depremin yaşandığı Balıkesir’de yeni yapıların ortalama metrekare kiralık fiyatı 291 TL olurken, eski yapılarda bu rakam ortalama 173 TL olarak gerçekleşiyor. Fark, %68’e varıyor…

Kütahya’da da yeni yapılarda 215 TL olan ortalama metrekare kiralık fiyatı, eski yapılarda 132 TL’ye kadar düşüyor. Bu şehirde de fark %63 olarak gerçekleşiyor.

