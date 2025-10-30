Depremler ikiye katladı! Şehir şehir yeni kiralık ev fiyatları

Dünya genelinde olduğu gibi bu yıl Türkiye’de de deprem sayısında artış yaşanıyor. 2025’te Marmara Denizi, Kütahya ve Balıkesir başta olmak üzere yurdun birçok yanında orta şiddette depremler meydanda geldi. Son olarak bu hafta yaşanan 27 Ekim 2025 Balıkesir depremi, bir defa daha güvenli yapı stoku ve kentsel dönüşümün önemini hatırlattı.