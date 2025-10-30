Zorbay Küçük adliyede! Bahis iddialarına ilk kez cevap verdi

Türk futbolu bahis skandalıyla çalkalanırken, suçlamaları reddeden hakem Zorbay Küçük açıklamalarda bulundu. TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti.

ZORBAY KÜÇÜK'TAN SAVUNMA

Zorbay Küçük, hakemlik kariyeri öncesinde ve sonrasında hiçbir şekilde bahis sitesine üye olmadığını ve bahis oynamadığını söyledi.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün ifadeye çağırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin bahis sitelerini üyeliği olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması sözkonusu değildir. "

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmişti.

Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı.

Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti.

BAHİS SORUŞTURMASINDA ADI GEÇEN HAKEMLER

Üst klasman hakemleri:

Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun, Zorbay Küçük.

Üst klasman yardımcı hakemleri:

Ahmet Türkeş, Azem Zorlu, Baykal Tuna, Eren Öksüzler, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazar Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Mehmet Sıraç Akpınar, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Selami Dursun, Serdar Soydan, Şenol Bektaş.

Klasman hakemleri:

Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Alirıza Altunbakır, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berkan Çetin, Burak Doğru, Ceyhun Elmas, Eren Gökmen, Göktan Demeli, Hakan Yurtseven, Halim Kolancı, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Seyda Demirel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Osman Can Açıklar, Ömer Şivka, Sait Tuzcu, Süleyman Soyutürk, Tayfun Güz, Turhan Beyke, Umut Yalçınkaya, Yunus Emre Çiftçi.





Klasman yardımcı hakemleri:

Abdullah Yakçınkaya, Adem Mazlum, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Mert Beyde, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Berk Tezcan, Buğra Doğhan, Burak Yanardağ, Cem Harman, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Erkan Arslan, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Hakan Tunç, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Ali Yılmaz, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Metin Yalçın, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delımazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nuri Miskî, Nurullah Bayram, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Faruk Büyü keken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Süleyman Oral, Taha Berke El, Tolga Dü yüncü, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut İkısivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan.