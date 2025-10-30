Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cayır cayır yanmaktan son anda kurtarıldı!

Burdur'da otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başlayan motordan sürücüyü çekip kurtaran otomobil sürücüsü o anları anlattı. Sürücü Burak Pekşen, "Bu aslında bir kahramanlık değil insanlık görevidir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 11:06

Geçtiğimi salı günü gece saatlerinde 'ta meydana gelen olayda Burak Pekşen idaresindeki otomobille aynı yönde ilerleyen ve M.A.T. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet, park halindeki araçlara çarparak alev aldı.

Cayır cayır yanmaktan son anda kurtarıldı!

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ YANMAKTAN SON ANDA KURTARDI

Motosikletin yanında bulunan sürücü ise yanmaktan son anda otomobil sürücüsü Pekşen sayesinde kurtarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cayır cayır yanmaktan son anda kurtarıldı!

ALEVLERİN İÇİNDEN ÇEKİP ALDI

Olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin otomobile çarptıktan sonra yol kenarına savrulması, bir anda alev alması. Ardından da çarptığı otomobilin sürücüsünün koşarak motosiklet sürücüsünü alevlerin olduğu bölgeden uzaklaştırması yer aldı.

Cayır cayır yanmaktan son anda kurtarıldı!

"İNSANLIK GÖREVİDİR"

Bucakta kafe işleten ve olayın yaşandığı günde kafesinden çıkarak evine gittiğini ifade eden Burak Pekşen, "Evime döneceğim kavşakta yavaşladım ve sağ sinyalimi vermiştim. Ben daha dönemeden sağdan motosikletli bir kardeşimiz geldi. Sonrasında da bana çarptı zaten. O sırada da zaten şok oldum. Motosikletin de uçtuğunu görünce de hemen 112'yi aramaya çalışırken motosiklete doğru gidiyordum. Bu sırada da motosiklet bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsünün alevlerin içinde kaldığını görünce hemen onu alevlerin içinden çektim. O sırada motosikletin çarptığı başka bir araçta altından benzin döküldüğü için alev almaya başlamıştı. Kardeşimizi kurtardıktan sonra hemen araba giderek su aldım. Çevredeki vatandaşlar da 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Hemen itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çok şükür hastanede kardeşimiz hayati tehlikeyi atlattı. Hakkımda yapılan haberleri de gördüm. Gurur da duydum. Bu aslında bir kahramanlık değil insanlık görevidir. Herkesin yapması gerekeni yaptım. Kim olsa da aynısını yapardı" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Petrol fiyatları kazançlarını korumayı başardı
Kaza yapan alkollü sürücü ve yakınlarından polise yumruklu saldırı
ETİKETLER
#yangın
#kazalar
#bucak
#Motosiklet Güvenliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.