Altında 4 bin dolar barajı yıkıldı! İşte piyasayı bekleyen rakamlar

Altın piyasasında rüzgâr tersine döndü. ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırabileceğine yönelik sinyaller, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Güçlenen doların da etkisiyle ons altın, psikolojik sınır olarak görülen 4 bin doların altına indi.

Perşembe günü sabah saatlerinde düşüşünü sürdüren spot altın, TSİ 08.25 itibarıyla yüzde 0,43 değer kaybederek 3.970,77 dolara geriledi. Böylece altın, 4 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Piyasalarda şimdi iki önemli soru var: Fed faizleri ne kadar artıracak ve altında düşüş nereye kadar sürecek?

ALTINDA 4 BİN DOLAR ALARMI

Altındaki geri çekilmeyi değerlendiren Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, ABD'den gelen enflasyon verilerinin ve yükselen faiz beklentilerinin son günlerde fiyatlar üzerinde ciddi baskı yarattığını söyledi. Spivak'a göre piyasalar, yaşanan sert kayıpların ardından düşüşü sürdürmekte zorlanıyor. Ancak ons altında 4 bin dolar seviyesi hâlâ kritik önem taşıyor. Bu eşik, fiyatların yeniden toparlanıp toparlanamayacağı açısından yatırımcıların yakından izlediği seviyelerin başında geliyor.

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNDE: ALTINA ÇİFTE BASKI

Altındaki düşüşün arkasındaki en önemli gelişmelerden biri de doların güçlenmesi oldu. ABD para birimi, perşembe günü başlıca para birimleri karşısında son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar yükseldikçe, dolar üzerinden fiyatlanan altın ve gümüş diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale geliyor. Bu durum da değerli metallere yönelik talebi zayıflatıyor. Üstelik altını zorlayan tek gelişme güçlü dolar değil. Salı günü açıklanan veriler, ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklenenden daha hızlı arttığını ortaya koydu. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ise para politikasında yeni bir sıkılaşma ihtimalini güçlendirdi.

FED'DE 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINA YÜZDE 87,1 İHTİMAL

Piyasaların gözü şimdi Fed'in 8-9 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantıya çevrildiÇarşamba günü vadeli işlem piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gitme olasılığı yüzde 87,1'e ulaştı. Daha sert bir adım olan 50 baz puanlık artışın ihtimali ise yüzde 12,9 olarak hesaplandı.

Bu beklentiler altın açısından pek de olumlu değil. Çünkü altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yatırımcısına faiz getirisi sağlamıyor. Faizlerin yükselmesi, tahvil gibi faiz getirisi sunan yatırım araçlarını daha cazip hale getirirken altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

ALTININ YÖNÜNÜ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK VERİ BELİRLEYEBİLİR

Altın yatırımcıları açısından haftanın bir diğer önemli gelişmesi, cuma günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olacak. Verinin enflasyon baskısının devam ettiğine işaret etmesi halinde Fed'in faiz artırımı beklentileri daha da güçlenebilir. Bu da altındaki satış baskısının sürmesine neden olabilir.

OCBC analistleri ise kısa vadede altının yönünü petrol fiyatları, ABD tahvil getirileri ve doların belirleyeceğine dikkat çekiyor. Analistler, makroekonomik koşulların altın açısından giderek zorlaştığını kabul etmekle birlikte orta vadeli görünüm konusunda karamsar bir tablo çizmiyor.

İRAN GERİLİMİ ALTINDAKİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Altın fiyatlarında yalnızca Fed politikası değil, Orta Doğu'daki gelişmeler de etkili oluyor. ABD ile İran arasındaki belirsizlik ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, küresel enerji piyasalarında endişeleri artırıyor.

Tahran yönetimi, Washington ile resmi görüşmelerin başladığı yönündeki iddiaları reddederken İranlı güvenlik yetkilisi Mohsen Rezaei, zenginleştirilmiş nükleer malzemenin ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Rezaei ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve müzakerelerin başlaması için ABD'nin İran'ın şartlarını karşılaması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamalarında yeni ve büyük çaplı bir askeri saldırı ihtimalini düşük gösterdi. Buna karşılık Katar'ın arabuluculuk girişimleri sürüyor.

Bölgede ticari gemilerin geçişine yönelik kısıtlamalar ve yeni gemi saldırılarına ilişkin haberler, enerji arzı konusundaki kaygıları canlı tutuyor. İşte bu gerilim altın üzerinde iki farklı etki yaratıyor. Jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltirken, yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini besliyor. Bu da Fed'in faizleri artırma ihtimalini güçlendirerek altını baskılıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER AÇIKLANDI: 3 BİN 890 DOLARA DİKKAT!

Altın fiyatlarında düşüşün nereye kadar sürebileceği merak edilirken Kitco News'in teknik analizinde önemli destek ve direnç seviyeleri öne çıktı. Analize göre ons altında yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için öncelikle 3.987,96 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor.





Yukarı yönlü hareketlerde izlenecek direnç seviyeleri:

İlk direnç: 3.987,96 dolar

İkinci direnç: 4.020 dolar

Üçüncü direnç: 4.064,71 dolar

Dördüncü direnç: 4.115,78 dolar

Satış baskısının devam etmesi halinde takip edilecek destek seviyeleri:

İlk destek: 3.910 dolar

İkinci destek: 3.890 dolar

Kitco News'in değerlendirmesine göre altının 3.987,96 doların altında kalıcı olması, aşağı yönlü riskleri artırabilir. Böyle bir senaryoda ons altında önce 3.910 dolar, ardından 3.890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Özellikle 3.910-3.890 dolar aralığı, satış baskısının devam edip etmeyeceğinin anlaşılması açısından kritik bir destek bölgesi olarak takip ediliyor.