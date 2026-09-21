Avrupa’nın moralini bozacak açıklama geldi: TTF 105 euroyu görebilir

BAZ SENARYODA TTF İÇİN 70 EURO BEKLENTİSİ

Goldman Sachs’ın temel senaryosu daha ılımlı bir tabloya işaret ediyor. Banka, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen LNG akışının zaman içinde kademeli olarak normale dönmesini bekliyor. Bu senaryoda TTF fiyatının megavatsaat başına 70 euro, JKM’nin ise milyon İngiliz ısı birimi başına yaklaşık 25 dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ancak LNG arzındaki toparlanmanın beklentilerin altında kalması halinde fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının yeniden güçlenebileceği belirtiliyor. Yani piyasada gözler, biraz da Basra Körfezi’nden gelecek LNG akışında olacak.