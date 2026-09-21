Avrupa’nın moralini bozacak açıklama geldi: TTF 105 euroyu görebilir

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, küresel doğalgaz piyasasında kış aylarına ilişkin dikkat çeken uyarısını yineledi. Bankaya göre Basra Körfezi’nden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarında belirgin bir toparlanma yaşanmaması halinde Avrupa ve Asya’da fiyatlar ciddi şekilde yükselebilir.
Kış koşullarının mevsim normallerinde seyredeceği varsayımından hareket eden Goldman Sachs, LNG ihracatındaki zayıflığın sürmesi durumunda Avrupa’nın gösterge doğalgaz kontratı TTF’nin yıl sonuna kadar megavatsaat başına 105 euroya çıkabileceğini öngörüyor. Asya’nın gösterge LNG fiyatı JKM için tahmin ise milyon İngiliz ısı birimi başına 35 dolar.
Goldman Sachs’ın temel senaryosu daha ılımlı bir tabloya işaret ediyor. Banka, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen LNG akışının zaman içinde kademeli olarak normale dönmesini bekliyor. Bu senaryoda TTF fiyatının megavatsaat başına 70 euro, JKM’nin ise milyon İngiliz ısı birimi başına yaklaşık 25 dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Ancak LNG arzındaki toparlanmanın beklentilerin altında kalması halinde fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının yeniden güçlenebileceği belirtiliyor. Yani piyasada gözler, biraz da Basra Körfezi’nden gelecek LNG akışında olacak.
Goldman Sachs’a göre doğalgaz fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması halinde talep kaybı özellikle yoğun gaz kullanan sanayi sektörlerinde hissedilecek.
Banka, Hindistan’daki sanayi kullanıcılarıyla yapılan görüşmelere de dikkat çekti. Buna göre milyon İngiliz ısı birimi başına 30 dolar seviyesi, ilave talep kaybı açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Çin’de ise bazı sanayi kuruluşlarının yüksek doğalgaz maliyetleri nedeniyle kömür kullanımına yönelmeye başlamış olabileceği ifade edildi.
Avrupa tarafında da maliyet baskısının tüketim zincirine yansıması bekleniyor. Goldman Sachs, LNG ithalatçılarının artan tedarik maliyetlerini büyük ölçüde nihai aşamalara aktaracağını tahmin ediyor. Bankanın değerlendirmesine göre kış aylarında TTF fiyatları megavatsaat başına 100 euronun üzerine çıkabilir. LNG fiyatlarında ise milyon İngiliz ısı birimi başına 35 doların aşılması ihtimali bulunuyor.