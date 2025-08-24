Menü Kapat
26°
Ekonomi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trafikte yeni dönem başlıyor! Yaya geçidi tarih olacak

Trafikte kurallar yeniden yazılıyor. Bakanlık hız sınırlarını düşüren mevcut işaretlemeler yıl sonuna kadar kaldırılacak. Yeni uygulanacak kurallarla birlikte, 50 kilometre hız sınırı kaldırılacak, yaya geçitleri tarih olacak. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, uygulamanın nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Bakan Uraloğlu açıkladı! Trafikte yeni dönem başlıyor! Yaya geçidi tarih olacak
ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarına gündeme için önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, kara yollarında hız sınırlarını düşüren mevcut işaretlemeler yıl sonuna kadar kaldırılacağını söyledi. Yeni uygulama kapsamında, meskûn mahal dışındaki gereksiz hemzemin yaya geçitleri iptal edilecek.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Trafikte yeni dönem başlıyor! Yaya geçidi tarih olacak

Sene sonuna kadar belirli güzergahları tamamlayacaklarını dile getiren Uraloğlu, "Bazı düzenlemeler yaptık. Yaya geçitlerini kapatacağımız yerlerde kapatacağız. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50'ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz yani birbirine yakın olanları kapatıyoruz, alt ve üst geçitler yapacağız oralara." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Trafikte yeni dönem başlıyor! Yaya geçidi tarih olacak

148 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ

Uraloğlu, Zengezur Koridorunun bölge açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Orta Koridor ile birlikte demir yolu taşımacılığının deniz yoluna kıyasla ciddi zaman kazancı sağlayacağını dile getiren “Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliye olarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak da düşünüyoruz. Bu koridor yapıldığında Türk dünyasına, Türk Cumhuriyetleri’ne, Uzak Doğu’ya bağlanacak en kestirme yol olacak. 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Trafikte yeni dönem başlıyor! Yaya geçidi tarih olacak

Zengezur Koridoru’ndan 30 yıllık süreçte 147,6 milyar liralık ekonomik kazanç beklediklerini belirten Uraloğlu; bu rakamın 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2,1 milyar lira iklim kazancı, 3,5 milyar lira zaman kazancı ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı gibi kalemlerden oluştuğunu ifade etti.

