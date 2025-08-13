Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları

Yeni haftanın ortasına gelinirken uluslararası para piyasalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tarifesi kararını 90 gün ertelemesinin etkisi görülmeye devam edoiyor. Türkiye’de haftaya temkinli bir şekilde başlayan dolar 40,70 TL bandında yatay yseyrini sürdürüyor. Euro gibi sınırlı yükseliş gösteren sterlin kuru bugün sabah saatleri itibarıyla 55.00 TL direncini kırmış durumda. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro fiyatı sterlin fiyatı ne kadar? İşte 13 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları:

13 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,7443 TL

Satış: 40,7707 TL

13 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,5675 TL

Satış: 47,7326 TL

13 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,0154 TL

Satış: 55,1417 TL

13 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI