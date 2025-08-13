Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı; güncel döviz kurları

İstanbul
Yeni haftanın ortasına gelinirken uluslararası para piyasalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tarifesi kararını 90 gün ertelemesinin etkisi görülmeye devam edoiyor. Türkiye’de haftaya temkinli bir şekilde başlayan dolar 40,70 TL bandında yatay yseyrini sürdürüyor. Euro gibi sınırlı yükseliş gösteren sterlin kuru bugün sabah saatleri itibarıyla 55.00 TL direncini kırmış durumda. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro fiyatı sterlin fiyatı ne kadar? İşte 13 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları:
Alış: 40,7443 TL
Satış: 40,7707 TL
Alış: 47,5675 TL
Satış: 47,7326 TL
Alış: 55,0154 TL
Satış: 55,1417 TL