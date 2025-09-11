Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 11 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

İstanbul
Döviz kurları yeni haftanın dördüncü günü itibarıyla piyasalarda yakından takip ediliyor. Küresel gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların dikkatini çeken dolar, euro ve sterlin sınırlı yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dolar/TL kuru kademeli artışına devam ederek 41,20 seviyelerinde işlem görüyor. Peki 11 Eylül 2025 Perşembe sabahında döviz cephesinde son durum ne? İşte güncel rakamlar ve merak edilen detaylar:
Alış: 41,2701 TL
Satış: 41,2898 TL
Alış: 48,3430 TL
Satış: 48,4718 TL
Alış: 55,9610 TL
Satış: 56,0354 TL