Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 11 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

Döviz kurları yeni haftanın dördüncü günü itibarıyla piyasalarda yakından takip ediliyor. Küresel gelişmeler ve iç piyasadaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların dikkatini çeken dolar, euro ve sterlin sınırlı yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dolar/TL kuru kademeli artışına devam ederek 41,20 seviyelerinde işlem görüyor. Peki 11 Eylül 2025 Perşembe sabahında döviz cephesinde son durum ne? İşte güncel rakamlar ve merak edilen detaylar:

11 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,2701 TL

Satış: 41,2898 TL

11 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 48,3430 TL

Satış: 48,4718 TL

11 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,9610 TL

Satış: 56,0354 TL

11 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI