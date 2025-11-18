Dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 18 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Dolar ve Euro'da son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de de hükümetin açılması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Haftayı yükselişle kapatan dolar ve euro kuru yeni haftaya da yükselişle devam ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 18 Kasım 2025 Salı güncel döviz kuru...
Alış (TL): 42,3107
Satış (TL): 42,3358
Alış (TL): 49,0650
Satış (TL): 49,1336