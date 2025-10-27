Emeklilikte yeni dönem! İsa Karakaş uyardı: Bunu yapmayan 65 yaşı bekler

NETİCE FELAKET!

Emeklilikle ilgili çalışmış çok sayıda araştırma ve kitap yazmış, SGK Başmüfettişliği'nde çeyrek asrı aşkın kariyerimle, emeklilik sisteminin inceliklerini bilen bir Başuzman olarak söylüyorum: Erken planlama, hayatınızın en büyük sigortası. Binlerce makale ve yazılarım arasında bu gerçeği birçok kez dile getirmiştim.

Anne-babalar, çocuklarınıza bırakacağınız en değerli miras? Sağlam bir emeklilik haritası! Emeklilik yolunda en büyük tuzak? Karmaşık kurallar ve yanlış bilgiler. SGK'nın emeklilik mevzuatı zaten labirent gibi; bir de kulaktan dolma tavsiyeler eklenince netice felaket!

