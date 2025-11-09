Menü Kapat
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabı değişebilir

Kasım 09, 2025 16:18
1
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabı değişebilir

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık izin hesaplamasına dair tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren kritik bir karara imza attı. KDK, haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın genel tatil günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiğini tavsiye etti. İşte detaylar...

2

Isparta'da yaşayan bir kamu çalışanı, 6-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilini yıllık izinle birleştirerek kullandı.

Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık iznine eklendiğini fark eden çalışan, fazladan düşülen iki günlük iznin iade edilmesini istedi.

3

Çalıştığı kurumdan olumsuz yanıt alan kişi, izninden düşülen kısmın iade edilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu.

KDK, başvuru hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bilgi istedi.

 

4

AA'nın aktardığına göre; gelen cevapta, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 1 Şubat 2023'teki görüş yazısında, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesinin." yer aldığı ifade edildi.

Bakanlık, bu görüş kapsamında, yıllık izin süresi içerisinde kalan Kurban Bayramı'nın cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edildiğini, mesai günlerine denk gelen kısmın ise edilmediğini bildirdi.

5

Başvurucuyu haklı bulan KDK, yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tavsiyede bulundu.

KDK, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne de genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi tavsiyesini verdi.

 

6

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce KDK'ya gönderilen cevabi yazıda, tavsiye kararının bu konuda yapılacak çalışmalarda değerlendirileceği bildirildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararında, dinlenme hakkının anayasal güvence altına alındığına işaret edildi.

 

 

7

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin, hafta sonu tatili ve genel tatillerin bu hakkın ayrılmaz bir parçası olduğu ve daraltıcı şekilde yorumlanmaması gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

- Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkı olarak kullandıkları bir süredir.

 

8

- Kurban Bayramı gibi genel tatiller ise çalışılmayan ve kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın açıkça aleyhine bir durum yaratarak, Anayasa ve 657 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınan dinlenme ve izin hakkı daraltılmış olacaktır.

- Yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve cumartesi-pazar günlerine denk gelen bayram günleri 2429 sayılı Kanun'a göre genel tatil günü niteliği taşıdığından yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması için genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması kanaat ve sonucuna varılmıştır.

