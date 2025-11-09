Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabı değişebilir

AA'nın aktardığına göre; gelen cevapta, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 1 Şubat 2023'teki görüş yazısında, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesinin." yer aldığı ifade edildi.

Bakanlık, bu görüş kapsamında, yıllık izin süresi içerisinde kalan Kurban Bayramı'nın cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edildiğini, mesai günlerine denk gelen kısmın ise edilmediğini bildirdi.