Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Pastırma ve sucukta rakamlar üzdü! Geçen seneye göre ciddi fark var

Alım gücünün düşmesi pastırma ve sucuğu vurdu. Geçen seneye göre üretim artsa da satışlar geçen seneye göre yüzde 25 düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 20:35

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 2025 yılı için et ve et ürünleri satışlarında 2024 yıla nazaran gerileme yaşandığını belirterek, "Geçen yılki verilerimize göre, 2025 yılı satışlarımızda yüzde 25 civarında bir eksilme var. Biz bunu ülkenin ekonomik şartlarına ve vatandaşların alım gücünün kısıtlanmasına dayanarak verilerden görebiliyoruz" dedi. Başkan Bağlamış, Türkiye genelinde pastırma üretiminin yüzde 65'ten yüzde 67'ye yükseldiğini söyledi.

Pastırma ve sucukta rakamlar üzdü! Geçen seneye göre ciddi fark var

YÜZDE 25 SATIŞLAR DÜŞTÜ

Et ürünleri tüketiminin azalmasının sebebini ekonomik şartlara ve alım gücüne bağlayan Başkan Bağlamış, "Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak Kayseri'de üretilen bütün ve pastırmaların tescilini yapamıyoruz. Yaklaşık üçte biri kadarını tescil yapabiliyoruz. Geçen yılki verilerimize göre, 2025 yılı satışlarımızda yüzde 25 civarında bir eksilme var. Biz bunu ülkenin ekonomik şartlarına ve vatandaşların alım gücünün kısıtlanmasına dayanarak verilerden görebiliyoruz. Türkiye genelindeki pastırma üretimimiz yüzde 65'ten yüzde 67'ye çıkmış. Bu şu demek; Türkiye genelinde pastırmaya ilgi biraz azalmış. Üretimimizde bir eksilme söz konusu değil, yüzde 2'lik de bir yükselme var. Türkiye geneline baktığımızda, 2024 verilerine göre kıyasladığımızda yüzde 25 civarında hem pastırma hem de sucukta üretim azalması var. Bunun da fiyatlardan kaynaklandığını öngörüyoruz. İnşallah 2026 yılında bu açığı kapatırız ve artışın yüzde 50 civarında olmasını temenni ediyoruz. Bu sene gurbetçiler geldiğinde bizim pastırmamıza ilgi inanılmaz fazla oldu. Biz bu açığın gurbetçiler tarafından kapanacağını düşünüyorduk. Malum, ekonomik şartlar ve daraldığı için 2025 yılı, 2024 yılına nazaran üretimimizde yüzde 25 azalma var" dedi.

Pastırma ve sucukta rakamlar üzdü! Geçen seneye göre ciddi fark var

2026'DAN UMUTLULAR

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Başkan Bağlamış, 2026 yılında ekonominin düzeleceğini ve ülkenin alım gücünün normale döneceğini dile getirerek, Kayseri Ticaret Borsası olarak 7 yıllık görev süresi boyunca Kayseri tarımını ve et ürünlerini lider şehirlerarasına sokmak için çalıştıklarını belirten Bağlamış, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. 2019'dan bugüne kadar sel, deprem ve birçok afet yaşadık. Ülke ekonomisi malum, müsait değil. Biz inanıyoruz ki 2026 yılından sonra düzelmeye başlayacak. Bu sayede bütün gıda ürünlerinde üretim artışı söz konusu olacak. Bizler de yorulduk. Hem üretim yapan hem de hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz, aynı zamanda sucuk ve pastırma üreten üreticilerimiz de iki yıldır bu dar boğazdan geçiyor. Ben düzeleceğimize inanıyorum. İnşallah fiyat aralığı da vatandaşlarımızın alım gücü ölçüsünde olursa, ben sucuk ve pastırma üretiminin artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Pastırma ve sucukta rakamlar üzdü! Geçen seneye göre ciddi fark var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Kritik toplantının gündemine girdi
Sucuk, pastırma alırken dikkat! Kilosu altına yaklaştı, fırsatçılar türedi
ETİKETLER
#Ekonomi
#sucuk
#alım gücü
#Et Ürünleri
#Pastırma
#Kayseri Ticaret Borsası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.