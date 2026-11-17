Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Form Sünger) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin Form Sünger'in satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPALI ZARF İÇİNDE TEKLİF

İhalede muhammen bedel 5 milyar 250 milyon lira, katılım teminatı 270 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için 4 Ocak 2027 saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 5 Ocak 2027 saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.