Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece 10 yıllık amortisman süresiyle en kısa geri dönüş sunan ilçeler oldu. Bu ilçeleri 11 yılla Bağcılar, Zeytinburnu ve Bahçelievler takip etti.

Buna karşılık Beykoz, 26 yıllık amortisman süresiyle İstanbul'un en uzun geri dönüş süresine sahip ilçesi oldu. Beşiktaş 21 yıl, Kadıköy 19 yıl ve Üsküdar 18 yıllık süreyle Beykoz'u izledi.