TOKİ son başvuru tarihi detayını kaçırmayın! Bugünü kaçıran TOKİ’den eli boş döner

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde start verildi. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay taksitle dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak projede başvurular hem e-devlet üzerinden hem de bankalar aracılığı ile yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum da ilk 5 günde TOKİ sosyal konutları için yaklaşık 3 milyon başvuru yapıldığını kaydetti. TOKİ son başvuru tarihi ise ev sahibi hayali kuranların kaçırmaması gereken detaylar arasında yer aldı…