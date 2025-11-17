Menü Kapat
17°
TOKİ son başvuru tarihi detayını kaçırmayın! Bugünü kaçıran TOKİ’den eli boş döner

Kasım 17, 2025 16:26
1
toki son basvuru tarihi

TOKİ son başvuru tarihine ilişkin detaylar dikkat çekiyor. 10 Kasım’da başlayan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 15 Kasım itibariyle T.C. kimlik numarası kısıtlaması kaldırıldı. Artık tüm vatandaşlar e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Diğer yandan TOKİ başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank aracılığı ile yapılabiliyor. Ancak son başvuru tarihine ilişkin detayı kaçıranların fırsatlardan mahrum kalma ihtimali bulunuyor…

2
toki son basvuru tarihi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde start verildi. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay taksitle dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak projede başvurular hem e-devlet üzerinden hem de bankalar aracılığı ile yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum da ilk 5 günde TOKİ sosyal konutları için yaklaşık 3 milyon başvuru yapıldığını kaydetti. TOKİ son başvuru tarihi ise ev sahibi hayali kuranların kaçırmaması gereken detaylar arasında yer aldı…

3
toki son basvuru tarihi

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

81 ilde inşa edilecek TOKİ sosyal konutları için başvuru şartları en çok merak edilenler arasındaydı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olan olanlar TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapabilecek.

4
toki son basvuru tarihi

Bununla birlikte başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmaması, hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu da başvurularda aranacak.

5
toki son basvuru tarihi

İKAMET ŞARTI GÖZDEN KAÇMAMALI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranıyor.

6
toki son basvuru tarihi

BAŞVURULAR HEM İNTERNET ÜZERİNDEN HEM DE BANKALAR ARACILIĞI İLE YAPILIYOR

TOKİ sosyal konut projesine başvurular iki farklı yol ile gerçekleştirilebiliyor. E- devlet üzerinden yapılan başvurularda vatandaşlar nerede olursa olsun gerekli bilgileri internet ortamında girerek başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Diğer yandan Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank şubelerine giden vatandaşlar TOKİ başvurularını yüz yüze yapabiliyor.

7
toki son basvuru tarihi

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ DETAYINI KAÇIRMAYIN!

Bakanlık tarafından yapılan duyurularda TOKİ başvuru tarihleri 10 Kasım-19 Aralık 2025 olarak belirlendi. 10 Kasım’da başlayan başvuruların ilk 5 gününde yoğunluk oluşmaması adına T.C. kimlik numarasının son rakamına bakıldı. Ancak 15 Kasım itibariyle e-devlet üzerinden yapılan başvurularda kimlik numarası şartı kaldırıldı. Bu tarih itibariyle tüm vatandaşlar başvurularını internet aracılığı ile yapmaya başladı.

8
toki son basvuru tarihi

Ancak TOKİ başvurusu yapacakların konuyla ilgili bir detaya dikkat etmesi gerekiyor. Zira başvurusunu Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank ile değil de internet üzerinden yapacaklar için son başvuru tarihi 18 Aralık 2025 tarihinde son buluyor. Başvurusunu bankalar üzerinden yapacaklar için ise son başvuru tarihi 19 Aralık 2025 olarak belirlendi. Bu kapsamda başvurusunu internet üzerinden yapacakların son başvuru tarihinin banka başvurularından bir gün önce dolduğunu gözden kaçırmaması gerekiyor.

9
toki son basvuru tarihi

BAŞVURU ÜCRETİ 5000 TL

TOKİ sosyal konut projesi başvurularında talep edilen konut tipine bakılmaksızın 5 bin (5000) TL başvuru ücreti ödenecek. Bununla birlikte başvuru şartlarını karşılamadığı belirlenen vatandaşlar ile yapılacak “Hak sahibi belirleme kurasında” adı çıkmayan vatandaşlara 5 bin TL’lik başvuru ücretleri sonrasında geri ödenecek.

10
toki son basvuru tarihi

İSTANBUL TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

55 metrekare 1+1 evin fiyatı
1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL

65 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL

80 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

 

