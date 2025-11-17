e-Devlet çöktü mü, ne zaman düzelecek? "Sistemde yaşanan teknik aksaklık" hatası

E-Devlet’e giriş yapmak isteyen vatandaşlar gün içinde teknik uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor. TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasının ardından platform üzerindeki yoğunluğun arttığı görülüyor.

E DEVLET NEDEN GİRİLMİYOR?

E-Devlet’e girişte yaşanan sorunların temelinde sistem yoğunluğunun etkili olduğu ifade ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularının devam etmesiyle birlikte platform üzerinde normalden çok daha fazla kullanıcı trafiği oluştuğu, bu nedenle giriş ekranında hata mesajlarının görülebildiği belirtiliyor. TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle sisteme ulaşmaya çalışan vatandaşların bir kısmı, işlemlerini tamamlayamadıklarını ve sayfanın yanıt vermediğini aktarıyor.

Erişim sorunlarının bir diğer nedeninin ise kısa süreli teknik bakım çalışmaları olabileceği değerlendiriliyor. Ancak E-Devlet tarafından konuya ilişkin herhangi bir duyuru paylaşılmadı. Bu nedenle vatandaşlar, karşılaştıkları hataların geçici altyapı problemlerinden veya başvurular nedeniyle ani yüklenmeden kaynaklandığını düşünüyor. Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar, işlemlerini tamamlayamadıklarında ekranlarında aynı uyarı mesajını görüyor.

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların büyük kısmı e-Devlet giriş ekranında hata aldığını, kimlik doğrulama işlemlerinin ilerlemediğini veya sayfaların açılmadığını bildiriyor. Yoğun erişim talebi sebebiyle sistem zaman zaman yanıt vermeyebiliyor.

TOKİ başvurularının herkese açılmasıyla birlikte platformun kullanım trafiği daha da artmış durumda. Başvuruların TV kimlik numarasına göre alındığı ilk günlerde yaşanan sınırlı yoğunluk, 15 Kasım’dan sonra tüm vatandaşlara başvuru hakkı tanınmasıyla birlikte yükseldi. Bu yüklenmenin, belirli sürelerde erişim aksaklıklarına yol açtığı belirtiliyor.

E DEVLET NE ZAMAN DÜZELECEK?

E-Devlet’te yaşanan giriş sorunlarının ne zaman sona ereceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yoğunluktan kaynaklanan bu tür teknik aksaklıkların kısa süre içerisinde normale döndüğü biliniyor. TOKİ başvurularının artmasıyla birlikte sistemde anlık tıkanmalar oluşabileceği belirtiliyor. Vatandaşların gün içinde farklı saatlerde giriş yapmayı denemeleri, işlemlerini gerçekleştirebilmeleri açısından önem taşıyor.

Erişim sorunlarının geçici olduğu ve sistem trafiğinin azalmasıyla birlikte girişlerde iyileşme görülebildiği aktarılıyor. “Sistemde yaşanan teknik aksaklık” uyarısı alan kullanıcıların kısa bir süre sonra tekrar denemeleri öneriliyor.

SİSTEMDE YAŞANAN BİR TEKNİK AKSAKLIK NEDENİ İLE İŞLEMİNİZ TAMAMLANAMADI!

E-Devlet’e giriş yapmak isteyenlerin karşılaştığı “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarısı, gün boyu birçok kullanıcı tarafından bildiriliyor. Bu hata, özellikle yoğunluk yaşanan dönemlerde kimlik doğrulama adımının tamamlanamaması veya sistemin geçici olarak yanıt vermemesi sonucunda ekrana geliyor. Kullanıcılar giriş aşamasında bu uyarıyla karşılaştıklarında işlem yarım kalıyor ve platforma erişim sağlanamıyor. Problemin kısa sürede çözüleceği tahmin ediliyor.