17°
e-Devlet neden girilmiyor, sorun mu var? 17 Kasım e-Devlet giriş hatası!

E Devlet girilmiyor hatası yaşayan vatandaşlar e devlete neden giremiyorum sorusunu gündeme taşıdı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için başvurular sürerken, e-Devlet’e girişte bazı kullanıcılar “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarısıyla karşılaşıyor. Başvuruların 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlara açılmasıyla sistem yoğunluğu arttı.

e-Devlet neden girilmiyor, sorun mu var? 17 Kasım e-Devlet giriş hatası!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 16:31

’nin 500 bin başvurularının başlamasıyla ’e yoğun bir kullanıcı akışı oluştu. Bazı kullanıcılar giriş aşamasında teknik aksaklık uyarısı aldıklarını bildiriyor.

e-Devlet neden girilmiyor, sorun mu var? 17 Kasım e-Devlet giriş hatası!

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

TOKİ başvuru sürecinin genişlemesiyle e-Devlet üzerinden platforma yönelen kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı. 15 Kasım’dan itibaren kimlik numarası sınırlamasının kaldırılması, başvuru yapmak isteyen vatandaşların aynı anda sisteme yüklenmesine neden oldu. Yoğun talep nedeniyle e-Devlet’in giriş ekranında teknik aksaklık uyarıları görülmeye başlandı. Bu uyarıyı alan kullanıcıların bir kısmı işlemlerine devam edemezken, aynı dakikalarda yoğunluk azaldığında giriş yapabilenler de oldu.

e-Devlet neden girilmiyor, sorun mu var? 17 Kasım e-Devlet giriş hatası!

Vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde platforma girişte güçlük yaşadıklarını ifade ederken, teknik uyarının ardından birkaç dakika veya biraz daha uzun süre bekleyip yeniden deneyince giriş yapabildiklerini aktarıyor. Yoğun başvuru trafiğinin geçici olduğu, erişimde yaşanan aksaklıkların bu süreçle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

e-Devlet neden girilmiyor, sorun mu var? 17 Kasım e-Devlet giriş hatası!

E DEVLET NEDEN GİRİLMİYOR?

E-Devlet’e girişte karşılaşılan “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısının kaynağı, TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında yaşanan yoğunluk olduğu tahmin edilmekte. Başvuruların ilk günlerinde kimlik numarasına göre işlem yapılabilirken, 15 Kasım’dan sonra sistemin herkese açılmasıyla kullanıcı akışı hızla çoğaldı.

Kullanıcıların büyük bölümü aynı hata ekranıyla karşılaştığını bildirirken, sistemin gün içinde zaman zaman stabil hale dönmesi bekleniyor.

e-Devlet neden girilmiyor, sorun mu var? 17 Kasım e-Devlet giriş hatası!

E DEVLET'E GİREMİYORUM, SORUN MU VAR?

“Teknik aksaklık” uyarısı alan kullanıcıların büyük kısmı, yoğunluk nedeniyle sisteme giriş yapamadığını belirtiyor. TOKİ başvurularının tüm vatandaşlara açıldığından bu yana yaşanan yoğun akışın giriş ekranında beklemelere yol açtığı gözlemlendi. Gün içerisinde yoğunluğun da azalmasıyla sisteme girişte sorunun düzeleceği tahmin ediliyor.

e-Devlet çöktü mü, ne zaman düzelecek? "Sistemde yaşanan teknik aksaklık" hatası
ETİKETLER
#e-devlet
#toki
#erişim
#sosyal konut
#Teknik Aksaklık
#Yoğun Talep
#Aktüel
