İzmir'de yangın paniği! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

İzmir Bayraklı'da bir inşaat firmasına ait şantiyede çıkan yangında gökyüzü kara dumanlarla kaplandı. Şantiye görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca alevler çevredeki ağaçlara da sıçradı. Gözün gözü görmediği yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bugün saat 15.30'da başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şantiyede bulunan bir konteynerde başlayan yangının henüz çıkış sebebi ise bilinmiyor. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.