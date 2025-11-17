Yollar buz pistine döndü! Sürücülerin kar ile imtihanı kamerada

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra ilçenin bir çok yolu piste dönerken, sürücülerin buzlu yolla imtihanı kameralara yansıdı. Bazı sürücüler ise araç çıkamayınca araç güvenli bir yere park ederek evlerine yürüyerek gittiler. Dünden beri başlayan ve aralıklı yağan kar yağışı üs bölgelerde yaşayan vatandaşların yolları kardan kapanırken, karayolları karla mücadele ekipleri sahada gece-gündüzlü çalışmalarını sürdürdü. Aralıklı kar yağışının sürmesiyle özellikle ilçenin yokuşlu yollarında sürücüleri zorladı. Yokuşlu yollarda sürücüler yoğun yağışlardan dolayı çıkmakta zorlanırken, bazı vatandaşlar ise yolda kalan araçlara iterek yardım etti. Bazı sürücüler ise araçlarını güvenli bir yere park ederek ayakla evlerine gittiler.