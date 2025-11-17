Havaya ateş açıp tehditkar mesajlar paylaştılar! 'Fotoroman Çetesi'ne şafak operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Sosyal medya üzerinden silahla ateş eden ya da silahlı fotoğraflar paylaşarak birbirlerine meydan okudukları görülen şüphelilerin 'Fotoroman Çetesi'ne üye oldukları öğrenildi.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİDEN ŞAFAK OPERASYONU!

Adresleri tek tek tespit edilen şüphelilere, özel harekat timlerinin katıldığı şafak operasyonu düzenlendi. Timlerin düzenlediği operasyonlarda şahısların evlerinde arama yapıldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Operasyonlar sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.