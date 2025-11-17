Havaya ateş açıp tehditkar mesajlar paylaştılar! 'Fotoroman Çetesi'ne şafak operasyonu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Sosyal medya üzerinden silahla ateş eden ya da silahlı fotoğraflar paylaşarak birbirlerine meydan okudukları görülen şüphelilerin 'Fotoroman Çetesi'ne üye oldukları öğrenildi.
Adresleri tek tek tespit edilen şüphelilere, özel harekat timlerinin katıldığı şafak operasyonu düzenlendi. Timlerin düzenlediği operasyonlarda şahısların evlerinde arama yapıldı.
Operasyonlar sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.