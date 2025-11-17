Menü Kapat
17°
 Nalan Güler Güven

Havaya ateş açıp tehditkar mesajlar paylaştılar! 'Fotoroman Çetesi'ne şafak operasyonu!

Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşımlar yapan "Fotoroman Çetesi" üyeleri tespit edilip takibe alındı. Düzenlenen operasyonda birbirlerine meydan okuyan şahıslardan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Sosyal medya üzerinden silahla ateş eden ya da silahlı fotoğraflar paylaşarak birbirlerine meydan okudukları görülen şüphelilerin 'Fotoroman Çetesi'ne üye oldukları öğrenildi.

Havaya ateş açıp tehditkar mesajlar paylaştılar! 'Fotoroman Çetesi'ne şafak operasyonu!

ÖZEL HAREKAT TİMLERİDEN ŞAFAK OPERASYONU!

Adresleri tek tek tespit edilen şüphelilere, timlerinin katıldığı düzenlendi. Timlerin düzenlediği operasyonlarda şahısların evlerinde arama yapıldı.

Havaya ateş açıp tehditkar mesajlar paylaştılar! 'Fotoroman Çetesi'ne şafak operasyonu!

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Operasyonlar sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Havaya ateş açıp tehditkar mesajlar paylaştılar! 'Fotoroman Çetesi'ne şafak operasyonu!
