Sonbahar Çankırı'da bir başka güzel! Mest eden manzara kamerada

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde sonbaharın gelmesinin ardından havaların soğumasıyla, ağaç yaprakları kahverengi, sarı ve turuncu renklere bürünmeye başladı. Farklı renklerle süslenen ağaçlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar ziyaretçilerine mest eden görüntüler sunuyor. Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.