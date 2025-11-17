Araç sahibi mağdur oldu! Köpekler ikinci kez aracını parçaladı

Kastamonu Cide'de otobüs terminali mevkiinde bulunan park halindeki araç köpeklerin akşam yemeği oldu. Melihcan Kaçar'a ait olan otomobil park halindeyken köpek saldırısına uğradı. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Kaçar gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Aracının parçalanmış halede gören araç sahibi güvenlik kameralarını izleyince köpeklerin aracındaki plastik aksamlarını parçaladığını gördü. Bundan yaklaşık 3 ay önce de aynı durumu yaşadığını söyleyen Kaçar, 25 bin TL'den fazla zararının oluştuğunu belirterek bu duruma çözüm bulunmasını istedi. Öte yandan, sokak köpeklerin araca zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeklerin aracın yanına geldiği ve plastik aksamlarını ısırarak parçaladığı görülüyor. Köpekler bir süre sonra aracın yanından uzaklaşıyor.