16°
 Berkay Alptekin

Köpek sahibini sırtından vurdu! Polis soruşturma başlattı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 53 yaşındaki bir adam, köpeği tarafından ateşlenen bir silahla belinden yaralandı. Adam silahını temizledikten sonra yatağın üstüne koydu, ardından köpeği yatağa atlayınca silah ateşlendi.

Köpek sahibini sırtından vurdu! Polis soruşturma başlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 16:21

'nin eyaletinde yer alan Shillington bölgesinde yaşayan bir adam, köpeğinin kendisine av tüfeği ile ateş açarak sırtından yaraladığı ileir sürülen olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

ABC News'in elde ettiği basın açıklamasında, polis yetkilileri geçtiğimiz Salı günü yerel saatle 23:13 sıralarında bir silahlı saldırı ihbarı aldıklarını ve 53 yaşındaki bir adamın sırtından silahla yaralandığını bildirdi.

Polis olay yerine giderken, yetkililere bir köpeğin “yatağa atlayıp silahı ateşlediği” bilgisi verildi. Olay yerine vardıklarında, yetkililer adamı yerde ve bilinci açık halde buldular.

Köpek sahibini sırtından vurdu! Polis soruşturma başlattı

MERMİ BELİNE İSABET ETTİ

Yaralı adam polise, olaydan önce silahını temizlediğini ve yatağının üzerine koyduğunu söyledi. Ardından yatağa oturduğu sırada köpeklerinden biri yatağa atladı ve silahın ateş almasına neden oldu. Silahtan çıkan mermi adamın beline isabet etti.

Polis, olay sırasında evde, yaralanan adam, oğlu ve iki köpeğin bulunduğunu ifade etti. Yetkililer, silahı ateşlediğinde adamın oğlunun aynı odada olmadığını söyledi.

Sağlık görevlileri olay yerine geldikten sonra, adam yerel bir hastaneye kaldırıldı ve yetkililer, “yaraları nedeniyle hemen ameliyata alındığını” belirtti.

Çarşamba günü, hastane personeli polise, adamın ilk ameliyatı geçirdiğini, ancak Çarşamba veya Perşembe günü ek bir ameliyat daha geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, Perşembe günü itibarıyla adamın yaralarının derecesinin bilinmediği bildirildi.

ETİKETLER
#abd
#köpek
#yaralanma
#silah
#pennsylvania
#Dünya
