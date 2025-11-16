Menü Kapat
Köpeklerden kaçan tavuk can havliyle oto lastikçiye sığındı! O anlar kamerada

'ta sokak köpekleri, bir tavuğu kovaladı. Can havliyle kaçan hayvan oto lastikçiye sığındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay anında orada olan lastik ustası Mesut Tuncer, tavuğu köpeklerin elinden kurtardı.

Muş'ta sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir , panik içinde kent merkezindeki bir oto lastikçiye sığındı. İş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, lastik ustası Mesut'un hızlı müdahalesi saldırıyı önledi. Tavuğun dükkâna girdiğini fark eden Mesut, köpekleri uzaklaştırarak hayvanın zarar görmesini engelledi.

Lastik Ustası Mesut Tuncer, olay sırasında dükkânda çalıştıklarını ve dışarıdan köpek sesleri duyduklarını belirterek, "Dükkânda çalışıyorduk, dışarıdan köpek sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda köpeklerin tavuğu tuttuğunu gördük. Hemen kapıyı açıp tavuğu içeri aldık, köpekleri kovaladık. Köpekler tekrar gelince bu kez lastikle uzaklaştırdık" dedi.

İnternetten tanışıp erkekleri ağlarına böyle düşürüyorlar! 'Çat çat' dolandırıcılar enselendi
Beyoğlu'nda metro inşaatındaki göçükten kurtarılan işçiden acı haber
