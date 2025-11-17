Yoğun kar ve tipi hayatı felç etti! Vatandaşlar kara yolunda mahsur kaldı

Hakkari'de meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından yoğun kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Hava şartları nedeniyle yolun kapanması sonucu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Kış şartlarının en çetin geçtiği bölgelerden biri olan Haruna Geçidi'nde, tipiyle birlikte bastıran kar, kara yolunu ulaşıma kapattı. Seyir halinde olan araçlar bu noktada ilerleyemeyince, durum hemen ekiplere bildirildi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden karayolları ekipleri, yoğun kar kütlelerine anında müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yolu açarak mahsur kalan araçları güvenli bölgelere ulaştırdı. Bazı sürücülerin de kendi imkânlarıyla araçlarını iterek mahsur kaldıkları yerden çıkardıkları görüldü. Kurtarma çalışmalarının ardından sürücüler ve araçlarında bulunan yolcular, kara yolları ekiplerine teşekkür etti.