Kar yağışı olan iller! Nereye kar yağdı?

MGM verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sonrası kapanan yollar ekipler tarafından açılırken birçok yer beyaza büründü.

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER

Şırnak'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Genel olarak ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber Doğu Anadolu'da Hakkari, Ağrı, Bitlis, Muş, Şırnak ve Van gibi illerde kar yağışı etkili oluyor.

Artos Dağı ve Bahçesaray yolu üzerinde bulunan Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi, beyaza büründü.

NEREYE KAR YAĞDI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre: yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis beklenmekte.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bitlis’in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı kırsal bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Hakkari'de kardan ulaşıma kapanan 9 köy ve 21 mezra yolu, ekiplerin yoğun çalışmalar sonrasında açıldı.

BUGÜNÜN HAVA DURUMU 17 KASIM?

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 10