Kar yağışı olan iller! Nereye kar yağdı?

Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bitlis, Van, Ağrı gibi illerde birçok yer beyaza bürünürken kar yağışı olan iller de merak edildi.

Kar yağışı olan iller! Nereye kar yağdı?
17.11.2025
17.11.2025
MGM verilerine göre Bölgesi'nde etkili oluyor. Kar yağışı sonrası kapanan yollar ekipler tarafından açılırken birçok yer beyaza büründü.

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER

'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Genel olarak ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber Doğu Anadolu'da , , , , Şırnak ve Van gibi illerde kar yağışı etkili oluyor.

Artos Dağı ve Bahçesaray yolu üzerinde bulunan Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi, beyaza büründü.

Kar yağışı olan iller! Nereye kar yağdı?

NEREYE KAR YAĞDI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre: yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis beklenmekte.

Kar yağışı olan iller! Nereye kar yağdı?

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bitlis’in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı kırsal bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Hakkari'de kardan ulaşıma kapanan 9 köy ve 21 mezra yolu, ekiplerin yoğun çalışmalar sonrasında açıldı.

Kar yağışı olan iller! Nereye kar yağdı?

BUGÜNÜN HAVA DURUMU 17 KASIM?

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
Bursa: Parçalı bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 10

#hakkari
#bitlis
#muş
#doğu anadolu
#şırnak
#kar yağışı
#Ağrı
#Aktüel
