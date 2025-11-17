Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

AB Komisyonu'ndan Türkiye ekonomisi tahmini!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Öngörüsü 2025 Sonbahar" raporuna göre Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,4 büyüyerek dirençli kalmaya devam edeceğini ve büyümenin 2027'de yüzde 4'e yükseleceği öngörüldü

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AB Komisyonu'ndan Türkiye ekonomisi tahmini!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 16:14

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,4 büyüyerek dirençli kalmaya devam edeceğini ve büyümenin 2027'de yüzde 4'e yükseleceğini öngördü. Komisyonun "Avrupa Ekonomik Öngörüsü 2025 Sonbahar" raporu yayımlandı.

AB Komisyonu'ndan Türkiye ekonomisi tahmini!

Rapora göre, sıkı para politikasına rağmen Türkiye ekonomisinde iç talep yılın ilk yarısında güçlü seyrini sürdürdü. Ekonomik büyüme ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,8 oldu. Hane halkı tüketimi ve yatırımlarda büyüme yıllık bazda sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 8,8 olarak hesaplanırken, üçüncü çeyrekte de ekonomik performansın genel olarak değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Ekonominin dirençli kalarak bu yıl ve 2026'da yüzde 3,4 büyüyeceği öngörülüyor. Büyümenin 2027'de ise yüzde 4'e yükselmesi bekleniyor. Hane halkı tüketiminin, yüksek altın fiyatlarının yarattığı servet etkisi ve istihdamdaki artışın devam etmesiyle desteklenerek, ekonomik büyümenin ana itici gücü olacağı tahmin ediliyor.

AB Komisyonu'ndan Türkiye ekonomisi tahmini!

Türkiye'de finansal koşullar ve ekonomik görünümün iyileşmesiyle yatırımların istikrarlı şekilde artması beklenirken, ticaret ve cari işlemler açığının genel olarak istikrarlı kalacağı öngörülüyor. artışının ise yavaş yavaş hızlanması ve işsizliğin 2025-2027 döneminde büyük ölçüde değişmeden yüzde 8,6 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Rapora göre, Türkiye'de enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedef olmaya devam ediyor. Hava koşullarının tarımsal üretimi olumsuz etkilemesiyle gıda fiyatlarında yaşanan artış, hizmet enflasyonunun dirençli seyretmesi ve altın fiyatlarının yükselmesi enflasyonda yukarı yönlü baskı oluştururken, bu ortamda enflasyonla mücadele sıkı para politikası duruşuyla destekleniyor.

AB Komisyonu'ndan Türkiye ekonomisi tahmini!

Kademeli olarak gerilemesi beklenen enflasyonun bu yıl yüzde 35,4 ve 2026'da yüzde 24,8 seviyesinde gerçekleşeceği ve 2027'ye yüzde 17,7'ye gerileyeceği öngörülüyor.

Bütçe açığının ise GSYH'nin yüzde 3'ü civarında kalmaya devam etmesi, depremle ilgili harcamalar hariç tutulduğunda daha sıkı mali duruşun bu yıl ve gelecek 2 yıl boyunca enflasyonun düşürülmesine hafif destek olması bekleniyor. Kamu borcunun GSYH'nin yüzde 25'e yakın bir seviyeyle ılımlı seyredeceği ve kısa vadeli risklerin sınırlı olması öngörülüyor.

AB Komisyonu'ndan Türkiye ekonomisi tahmini!

TÜRKİYE İÇİN OLUMLU BAKIŞ

AB Komisyonuna göre, son yıllarda yaşanan yüksek jeopolitik ve iç belirsizlikleri nispeten başarılı bir şekilde yönetti. İlkbaharda yaşanan iç siyasi gerilimler finansal dalgalanmalara neden olmasına rağmen piyasalar nispeten hızlı şekilde istikrar kazanırken, "son dönemde uygulanan sağlam politikalar", azalan ekonomik dengesizlikler ve artan önlemlerin, ortodoks ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürülmesi halinde Türkiye'nin bu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olması bekleniyor.

AB Komisyonu'ndan Türkiye ekonomisi tahmini!

2026 VE 2027 TAHMİNLERİ YER ALDI

Raporda, AB ekonomisinde ise ekonomik büyüme ocak-eylül döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, AB ekonomisinin büyümesinin yılın tamamında ve 2026'da yüzde 1,4 olacağı ve 2027'de yüzde 1,7'ye yükseleceği tahmin edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için en kritik hafta! Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüş için 2026 tahmini
Asgari ücrete yeni zam formülü! Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor
ETİKETLER
#enflasyon
#istihdam
#türkiye ekonomisi
#Ekonomi Büyüme
#Ab Ekonomik Öngörüsü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.