İzmir Bayraklı yangın mı çıktı son dakika? 17 Kasım dumanların yükseldiği görüldü

Bugün (17 Kasım 2025 Pazartesi) İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı olan Adalet Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiye alından yangın çıktı. Şantiye görevlilerinin müdahalesinin yetersiz kalması sonucunda alevler kısa sürede büyüdü.

İZMİR BAYRAKLI YANGIN MI ÇIKTI SON DAKİKA 17 KASIM?

İzmir'in Bayraklı ilçesinin Adalet Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın şantiyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan ağaçlara sıçradı. Yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekipler tarafından yapılacak olan incelemelerle birlikte yangının çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

İZMİR BAYRAKLI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alınması bekleniyor.