TOKİ tahsilat bekleniyor ne demek? Yüzyılın Konut Projesi başvuruları devam ediyor

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başladı. Başvurular e-Devlet ve belirlenen banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından TOKİ tahsilat bekleniyor ne demek olduğu merak ediliyor.

TOKİ TAHSİLAT BEKLENİYOR NE DEMEK?

TOKİ başvurunuzda "Tahsilat bekleniyor" ifadesi bulunuyorsa henüz başvuru ücretini yatırmadığınız veya banka/TOKİ sistem entegrasyonunun henüz gerçekleşmediği anlamına gelmektedir. Bu durumda başvuru ücretini yatırdıktan sonra bir süre beklemeniz gerekmektedir. Kısa süre içerisinde "Tahsilat bekleniyor" ifadesinin değiştiğini göreceksiniz.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruları 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Banka şubeleri ile gerçekleştirilen başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Vatandaşların bu tarihlere kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları ve ücretleri yatırmaları gerekiyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi 2025 Aralık, 2026 Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kura çekimlerinin ardından ilk konutların teslimine ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacağı duyuruldu.