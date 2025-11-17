Wall Street’te oyun değişiyor

Kategoriler
Kasım başından bu yana küresel piyasaları sürükleyen yapay zekâ destekli boğa piyasası, son haftalarda belirgin bir dalgalanma dönemine girdi. Boğa piyasası bitmiş değil; ancak yaşanan sarsıntılar, olası bir finalin nasıl görünebileceğine dair ipuçları veriyor.
S&P 500 Endeksi haftayı yatay tamamlasa da son beş haftada üçüncü kez yüzde 3–4 bandında geri çekildi. Üstelik endeks, iki farklı cuma günü neredeyse aynı seviyeye, 6.730 puana, yeniden dokundu. Bu nokta, eylül sonunda test ettiği güçlü direnç bölgesinin adeta bir “dayanıklılık sınavı” gibi tekrar gündeme gelmesine yol açtı.
Piyasalar uzun süredir “her şey yolunda” senaryosuna güveniyordu: Yapay zekâ yatırımları hızla büyüyor, Fed ise ekonominin güçlü seyrine rağmen faiz indiriyordu. Fakat son dalgalanmalar, bu üç temel varsayımı yeniden tartışmaya açtı.
Yatırımcılar artık şunu sorguluyor:
AI yatırımları gerçekten gelecekte beklenen gelirleri oluşturacak mı?
Veri merkezlerinin hızla artan borçlanması, eski kredi krizlerinin gölgesini hatırlatıyor.
FED tarafında da tablo pek net değil. Şahin açıklamalar, faiz indirimlerine dair beklentileri zayıflattı. 2026’da gelmesi beklenen vergi avantajları ve deregülasyon umutları da ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarifelerle ilgili olası kararı nedeniyle bulanıklaştı. Yani “korumacı politikalar devam edebilir” ihtimali masada.
Boğa piyasasının simgesi haline gelen Nvidia’nın iki kez hem 200 dolar seviyesini hem de 5 trilyon dolarlık piyasa değeri eşiğini aşamaması dikkat çekti. Aynı günlerde Michael Burry’nin AI balonu uyarıları yeniden gündeme geldi; üstelik Burry’nin hedge fonunu kapatma kararı ve Warren Buffett’ın Şükran Günü mektubu da “acaba zirve işaretleri mi?” sorularını artırdı.
Nasdaq 100’ün ileriye dönük F/K oranı ise üç yıldır süren AI rallisinde 28 ile zirve yaptıktan sonra kasım ayında geri çekilmeye başladı. Bu da yatırımcıların bir miktar frene bastığını gösteriyor.
S&P 500 şirketlerinin üçte birinden fazlası son açıklanan bilançolarda tahminlerini yukarı çekti. Bu tablo, pandemi dönemindeki uç değerler bir kenara bırakılırsa, en son 2017 yılında görülmüştü. Ancak o dönem sonunda yükselen iyimserliğin 2018 başında sert dalgalanmayı tetiklediği de unutulmuyor.
Yapay zekâ yatırımları konusunda ise piyasa ikiye bölünmüş durumda:
Kimi “balon yok” diyor, kimi “balon artık zirvede” görüşünü savunuyor. Şüpheci seslerin artması sağlıklı görülse de piyasanın her şeyden arındığı anlamına gelmiyor.
Bu kopukluğun en ilginç örneklerinden biri ise Coatue Management. Fon, geçen çeyrekte Alphabet pozisyonunu üçe katladı. Oysa yöneticisi Philippe Laffont, haziran ayında yayımladığı “2030’un en büyük 40 teknoloji şirketi” listesine Alphabet’i hiç almamıştı. Yani piyasa fikirleri ışık hızında değişebiliyor.
AI rallisinin itici gücü olan agresif teknoloji hisselerinde sert satışlar yaşanırken, piyasanın geneli aynı baskıyı hissetmedi. Hatta uzun süredir zayıf seyreden sağlık sektörü, ilaç fiyat anlaşmalarının da etkisiyle toparlanarak teknoloji hisselerine karşı “momentum karşıtı” bir liman haline geldi.
Bu arada Fed beklentileri yeniden fiyatlanırken, yaklaşan ekonomik veri takvimi daha da kritik hale geldi. “K şeklinde ekonomi” söylemi yaygınlaşırken, yeni mali paketin büyümeyi destekleyebilecek vergi iadeleri de daha fazla konuşuluyor.