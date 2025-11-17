Wall Street’te oyun değişiyor

NVİDİA TIRMANAMADI, BURRY KONUŞTU: ‘ZİRVEDE OLABİLİRİZ’ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Boğa piyasasının simgesi haline gelen Nvidia’nın iki kez hem 200 dolar seviyesini hem de 5 trilyon dolarlık piyasa değeri eşiğini aşamaması dikkat çekti. Aynı günlerde Michael Burry’nin AI balonu uyarıları yeniden gündeme geldi; üstelik Burry’nin hedge fonunu kapatma kararı ve Warren Buffett’ın Şükran Günü mektubu da “acaba zirve işaretleri mi?” sorularını artırdı.

Nasdaq 100’ün ileriye dönük F/K oranı ise üç yıldır süren AI rallisinde 28 ile zirve yaptıktan sonra kasım ayında geri çekilmeye başladı. Bu da yatırımcıların bir miktar frene bastığını gösteriyor.