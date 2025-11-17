Pahol Pasifik Holding ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayan Pasifik Holding PAHOL hissesi borsada işlem görmek için bekliyor.

PAHOL PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Açıklanan halka arz sonuçları sonrasında dağıttığı lot miktarı belli olan hissenin işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Halka arz sonuçları sonrasında birkaç gün içerisinde işlem göreceği tarih netleşecek.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI

Hissenin halka arz sonuçları açıklandı. KAP'ta yer alan açıklama şöyle oldu:

"Pasifik Holding Anonim Şirketi’nin (“Pasifik Holding”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 1,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 6.000.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,34 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 13,35 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,50 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PAHOL HİSSE KAÇ LOT VERDİ?

649.369 katılım ile 2464 Lot (3696 TL) dağıtımı yapıldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda son durum "Halka arzda birim fiyat 1,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 6.000.000.000 TL olmuştur." açıklaması ile duyuruldu.