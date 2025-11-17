Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Pahol Pasifik Holding ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Pasifik Holding halka arzının talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından ne zaman işlem göreceği merak edildi. Hissenin kaç lot verdiği halka arz sonuçları sonrasında belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pahol Pasifik Holding ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 15:59

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayan Pasifik Holding PAHOL hissesi borsada işlem görmek için bekliyor.

PAHOL PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Açıklanan sonuçları sonrasında dağıttığı lot miktarı belli olan hissenin işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Halka arz sonuçları sonrasında birkaç gün içerisinde işlem göreceği tarih netleşecek.

Pahol Pasifik Holding ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI

Hissenin halka arz sonuçları açıklandı. KAP'ta yer alan açıklama şöyle oldu:

"Pasifik Holding Anonim Şirketi’nin (“Pasifik Holding”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 1,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 6.000.000.000 TL olmuştur.

Pahol Pasifik Holding ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,34 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 13,35 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,50 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Pahol Pasifik Holding ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

PAHOL HİSSE KAÇ LOT VERDİ?

649.369 katılım ile 2464 Lot (3696 TL) dağıtımı yapıldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda son durum "Halka arzda birim fiyat 1,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 6.000.000.000 TL olmuştur." açıklaması ile duyuruldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplamaya başladı
ETİKETLER
#borsa
#halka arz
#yatırım
#hisse
#Pahol
#Pasifik Holding
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.