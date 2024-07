Türk Lirası mevduat faizleri için hesaplar yeniden yapıldı! İşte banka banka güncel mevduat faizi tutarları

05 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son olarak faizleri yüzde 50'de sabit bıraktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık ve banka istatistikleri verilerine göre, TL mevduat faizlerinde 1,5 aydır yaşanan gerileme durdu. İşte banka banka mevduat faizleri...

BANKALARIN FAİZLERİ GÜNCELLENDİ

21 Haziran haftasında 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduatı yüzde 58,4 olarak gerçekleşti. 28 Haftasında ise söz konusu faiz oranı yüzde 59,2 olarak kaydedildi.

ON Dijital (ON Plus)

Faiz oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.736,99 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.736,99 TL

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 41.358,90 TL

Vade sonu ödeme: 1.041.358,90 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926,03 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL

ING (e-Turuncu Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 42.054,64 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.054,64 TL

Enpara.com (Vadeli Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 48,50

Net getiri: 39.331,51 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.331,51 TL

Yapı Kredi (Vadeli Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 34.871,23 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.871,23 TL

QNB Finansbank (Çift Sarılı Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 39,25

Net getiri: 31.830,14 TL

Vade sonu ödeme: 1.031.830,14 TL

Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 35.584,7 TL

Vade sonu ödeme: 1.035.584,7 TL