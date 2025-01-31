TÜVTÜRK'ün komisyonu icraya takıldı: Araç muayenesinde bu parayı ödediyseniz 7 kat fazlasını alabilirsiniz

31 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:15

Kayseri’de aracını muayene götüren bir vatandaş, kredi kartı ile ödeme yaparken alınan 97 liralık komisyon ücretini geri almak için hukuki süreç başlattı. Hakem heyeti ücreti geri alması yönünde karar verse de ödeme yapılmayınca, vatandaş TÜVTÜRK’ü icraya verdi. Sürecin sonunda banka hesaplarına bloke koydurarak komisyon ücretinin 7 katı fazlasını geri aldı.

Kayseri’de yaşayan Serdar Kayaaltı, aracını TÜVTÜRK’te muayene ettirdiği sırada kredi kartı ile ödeme yapınca 97 TL’lik ek komisyon ücretiyle karşılaştı. Bu ücretin haksız olduğunu düşünen Kayaaltı, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu ve heyet, komisyonun iadesine karar verdi. Ancak TÜVTÜRK, verilen karara rağmen iade işlemini gerçekleştirmedi. Bunun üzerine yasal süreci devam ettiren Kayaaltı, icra işlemi başlatarak TÜVTÜRK’ün banka hesaplarına bloke koydurdu ve toplamda 720 TL tahsil etti.

"MECBUREN ÖDEDİM, HAKKIMI ARADIM"

Yaşadığı süreci anlatan Kayaaltı, kredi kartıyla ödeme yaparken ek ücret talep edildiğini ve itirazına rağmen ödeme yapmak zorunda kaldığını dile getirdi. Hukuki süreç sonunda lehine karar çıkmasına rağmen ödemenin yapılmadığını belirten Kayaaltı, hakkını aramak için icra yoluna başvurduğunu ifade etti.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI: HAKLARINIZI SAVUNUN

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise vatandaşların benzer durumlarda haklarını aramaları gerektiğini vurguladı. Hakem heyetlerinin tüketicilere büyük kolaylık sağladığını belirten Şahin, satıcıların olduğu kadar tüketicilerin de hukuki hakları olduğunu hatırlatarak vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.