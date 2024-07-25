Ünlü dev banka şaşırttı! Wells Fargo’dan beklenmedik dolar ve enflasyon tahmini

25 Temmuz 2024 10:04 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:04

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Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Brendan McKenna, Türkiye ekonomisi için değerlendirmede bulundu. McKenna, Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar kuru tahmini yaptı. Stratejist ayrıca TL’nin yıl sonuna kadar kademeli olarak toparlanabileceğini de aktardı.

WELLS FARGO'DAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

CNBC-e’ye konuşan Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Brendan McKenna, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 55-60 aralığında olacağını aktardı.

McKenna'nın yıl sonunda enflasyonun, resmi beklentilerin oldukça üstünde yüzde 55 ila yüzde 60 civarında tahmin etmesi ise şaşırttı.

McKenna, "Yıl sonunda enflasyonunun yüzde 38 olması bana iddialı görünüyor. Bu büyüklükte bir dezenflasyon yüzde 50 politika faiz oranlarıyla bile gerçekleşmeyebilir." dedi.

WELLS FARGO DOLARI 32,5 BEKLİYOR

Yabancı bankaların dolar TL için yıl sonu tahminleri ortalama 36 TL seviyesinde iken Wells Fargo’nun Döviz Stratejisti Brendan McKenna, dolar TL paritesi için yıl sonu beklentilerini 32,5 TL olarak duyurdu.

McKenna, doların ise bugünden daha düşük bir seviyeye inerek 32,5 lira olacağını öngördü.

YENİ NOT ARTIŞLARI GELEBİLİR

Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırarak B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltmesine de değinen Wells Fargo, gelecek 12-24 ay içinde Türkiye’nin kredi notunda yeni artışlar olabileceğini tahmin etti.