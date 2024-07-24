HSBC'den Türkiye için enflasyon ve ezber bozan dolar/TL tahmini! Altın vurgusu dikkat çekti

24 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:49

HSBC Türkiye için dolar, büyüme ve enflasyon tahminlerini değiştirdi. Banka yayımladığı raporda altın ithalatı kotasından Türkiye’nin para politikalarına kadar pek çok alana değindi. Dolar/TL için beklenen seviyeyi açıkladılar. İşte tüm detaylar…

BÜYÜME TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Önemli detaylara yer verilen raporda şu ifadeler kullandı: “Daha sıkı para ve/veya maliye politikası enflasyonda daha hızlı bir düşüşe ve dış açıkta daha hızlı bir iyileşmeye yol açabilir.

Ancak politika yapıcıların ekonomiyi yumuşatmak için daha kademeli bir makro ayarlamayı tercih ettiğini düşünmeye devam ediyoruz. Büyüme tahminimiz 2025 yılı için değişmeyerek yüzde 3,6'da kaldı."

ENFLASYON BEKLENTİSİ REVİZE EDİLDİ

Banka, haziran ayı TÜFE’nin hem manşet hem de çekirdek enflasyon için temel aylık fiyat artış hızının yavaşlaması nedeniyle beklenenden daha düşük gerçekleştiğini belirtti. Daha önce yüzde 48 ve yüzde 29 olan 2024 sonu ve 2025 sonu TÜFE beklentilerini sırasıyla yüzde 44,6 ve yüzde 27,7 olarak revize etti.

HSBC raporda, "Para politikasına ilişkin baz senaryomuz yıl boyunca faiz oranlarının değiştirilmemesi yönündedir” diyerek şunları kaydetti:

Tahminlerimize göre reel politika faizi kasım ayından itibaren önemli ölçüde pozitif olacak, ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin bir miktar erken olabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin temel kaynakları olmaya devam etmektedir"

ALTIN İTHALATINA VURGU YAPTI

Hükümetin altın ithalatını sınırlama kararının etkili olduğunu ve altın ithalatının yılın ilk beş ayında yıllık bazda yüzde 54 düştüğünü hatırlatan HSBC, "Çekirdek ithalat şu ana kadar daha dirençli seyretti. Yine de, yakın zamanda 2024-2025 cari açık tahminlerimizde küçük bir aşağı yönlü revizyon yaptık" dedi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ BELLİ OLDU

Raporda, "TL konusunda yapıcıyız. Para birimi için düşük enflasyon reel faizler kanalıyla destekleyici olmaktadır. Şimdiye kadar, yükselen nominal faiz oranları, reel faizleri artırma ve dolarizasyon sürecini destekleme konusunda ağır bir iş yapmak zorundaydı.

Bundan böyle reel faizlerin pozitif dinamiği enflasyondaki düşüşten kaynaklanabilir. Reel faizlerin 2024 yılı sonuna kadar önemli ölçüde pozitif hale gelebileceğine ve TL'nin cazibesini daha da artıracağına inanıyoruz. Dolar/TL'yi yıl sonunda 36 seviyesinde görüyoruz" ifadeleri yer aldı.