Son dakika | Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini

22 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:09

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Merkez Bankası'nın, dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri belli oldu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

TCMB reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2024 Temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılanların yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02'ye düştü.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 oldu.

MERKEZ BANKASI DOLAR TAHMİNİ

Bir önceki ankette 37,75 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi temmuz anketinde 37,37 oldu.

Haziran anketinde 41,41 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise temmuz anketinde 41,52 olarak gerçekleşti.

FAİZ VE BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın yedinci anketinde yüzde 50,30 olarak belirlendi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 50,00 seviyesinde sabit kaldı.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 oldu. 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 tahmin edildi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ HEDEFİMİZE YAKINSIYOR"

Merkez Bankası tahminin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Şimşek, "Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" dedi.