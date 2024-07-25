Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam geldi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapılmasının ardından günlük otopark ve çekici ücretlerine zam geldi. Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine de yüzde 13 zam geldi. Araç çekme ücreti 800 liraya yükseldi.
İstanbul'da otopark ücretlerine zam yapıldı. Yediemin günlük otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam geldi. Böylece araç çekme ücreti 708 liradan 800 liraya çıktı.
GÜNLÜK OTOPARK VE ÇEKİCİ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ
UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı. Yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretleri de zamlandı.
Buna göre araç çekme ücreti 800 lira oldu.
5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 708 liradan 800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseltildi.
Yediemin otopark günlük ücret tarifeleri de şöyle oldu;
Motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya,
Otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya,
Kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya,
Kamyon ve otobüsler için 135,7 liradan 253,5 liraya,
İş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya çıktı.
YEDİEMİN OTOPARKI NEDİR?
Yediemin, yanlış otoparktan kaynaklı veya verilen cezalar nedeniyle çekilmiş olan arabaların götürüldüğü depo park alanıdır. 2 çeşitten oluşur.
İlki haciz gelen beyaz eşyaların yer aldığı depo, ikincisi ise haciz gelen veya ceza yemiş olan araçların bulunduğu otopark yeridir.