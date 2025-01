Yüzde 50 zammın adı bile yetti! Vatandaş stok yapmak için kuyruğa girdi

26 Ocak 2025 00:50 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 00:51

Ramazan öncesinde kırmızı ete ve süt ürünlerine zam geleceği söylentisi sebebiyle vatandaşlar mağazaların kapısında kuyruk oluşturmaya başladı. Et ve Süt Kurumu mağazalarında kıymanın fiyatını daha uygun bulan kişiler 2 saatlik beklemeyi göze aldı.

Sivas’ta Et ve Süt​ Kurumu Satış Mağazası, uygun fiyatlı et ürünleri nedeniyle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Et ve süt ürünlerine zam yapılacağına dair söylentilerin yayılmasının ardından vatandaşlar, fiyat​ artışlarından etkilenmemek için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

KIRMIZI ET KUYRUĞU

Piyasaya göre daha uygun fiyatlarla et ürünleri sunan mağaza, dana kuşbaşı ve dana kıyma gibi ürünlere erişim sağlamak isteyenlerin akınına uğradı. Hem zam söylentilerini duyanlar hem de günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Saatlerce bekleyen vatandaşlar, bütçelerine katkı sağlamak amacıyla uygun fiyatlı alışveriş yapmaya çalıştı.

300 LİRAYA KIYMA ALMAK İÇİN BEKLEDİLER

Mağaza önünde bekleyenlerden bazıları, zamların alım gücüne etkisini vurgularken, bir vatandaş​ şu ifadeleri kullandı: “Enflasyona göre zamlar oluyor. İhtiyacımız kadar olanı alıyoruz. Kasaplara göre daha uygun fiyatlı. Kuyruk var ama olsun. Bekleme süresi bir iki saati buluyor. Kıymanın fiyatı burada 300 TL.”

YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ

Stok yapmak için mağazaya gelen Ahmet Özcelep ise, “Yüzde ellilik bir zam olur tahminimce. Bu zamların arkası önü bitmez. En fazla ne kadar et verilirse o kadar alacağım. Geleli bir saat oldu. Sıranın sonlarındayım. Herhalde bugünü burada tamamlarım” diyerek, mağaza önündeki yoğun bekleyişin bir yansıması oldu.