CANLI ANLATIM | Başakşehir UEFA Konferans Ligi için Craiova deplasmanında

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, ilk maçta 2-1 yenildiği Craiova'nın konuğu oluyor. Zorlu mücadele, temsilcimizin tur atlaması için büyük önem taşıyor.

Turu geçmek için büyük önem taşıyan bu kritik mücadele, Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanıyor. 20.30'da başlayan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Schlager yönetiyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebiliyor.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan Operi’nin kullandığı köşe atışında Selke kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

9. dakikada sol kanattan Bancu’nun pasında topla buluşan Cicaldau’nun şutunda top ağlara gitti. 1-1

19. dakikada soldan ceza sahasına giren Bancu’nun şutunda kaleci Volkan topu çeldi.

27. dakikada soldan Bancu’nun pasında kale önünde Baiaram meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Craiova: Isenko, Mora, Romanchuk, Screciu, Badelj, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram.

Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Onur Ergün, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selk.