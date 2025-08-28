Menü Kapat
SON DAKİKA!
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

CANLI ANLATIM | Başakşehir UEFA Konferans Ligi için Craiova deplasmanında

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Craiova'ya konuk oluyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Maça dair tüm gelişmeler ve canlı anlatım haberimizde...

play-off turu rövanş maçında , ilk maçta 2-1 yenildiği Craiova'nın konuğu oluyor. Zorlu mücadele, temsilcimizin tur atlaması için büyük önem taşıyor.

Turu geçmek için büyük önem taşıyan bu kritik mücadele, Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanıyor. 20.30'da başlayan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Schlager yönetiyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebiliyor.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan Operi’nin kullandığı köşe atışında Selke kafayla topu filelere gönderdi. 0-1
9. dakikada sol kanattan Bancu’nun pasında topla buluşan Cicaldau’nun şutunda top ağlara gitti. 1-1
19. dakikada soldan ceza sahasına giren Bancu’nun şutunda kaleci Volkan topu çeldi.
27. dakikada soldan Bancu’nun pasında kale önünde Baiaram meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

CANLI ANLATIM | Başakşehir UEFA Konferans Ligi için Craiova deplasmanında

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Craiova: Isenko, Mora, Romanchuk, Screciu, Badelj, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram.

Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Onur Ergün, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selk.

