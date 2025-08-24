Menü Kapat
CANLI ANLATIM | Galatasaray Kayserispor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanında mücadele ediyor. Galatasaray, ilk iki maçında aldığı galibiyetlerle moral bulurken, bu maçı da kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

Galatasaray, ligin ilk iki haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, Kayseri deplasmanında da galip gelerek 3'te 3 yapmayı amaçlıyor.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

5' Galatasaray ürettiği pozisyonlarla etkili olmaya çalışıyor.

15' Kayserispor tehlikeli geldi. Kullanılan kornerde topa yükselen Denswil'in kafa vuruşu auta gitti.

36' Galatasaray Eren Elmalı ile golü buldu: 0-1.

45' İlk yarı Galatasaray'ın tek gollük üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Maçı hakem Alper Akarsu yönetiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Kayseri'ye eksik kadroyla gitti. Takımdan ayrılmak istediği belirtilen Barış Alper Yılmaz ve sakatlığı devam eden Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı.

CANLI ANLATIM | Galatasaray Kayserispor deplasmanında

KAYSERİSPOR SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Kayserispor, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçının ertelenmesi nedeniyle lige geç başladı. İkinci haftada RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, Galatasaray karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak. Markus Gisdol'ün öğrencileri, bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak.

CANLI ANLATIM | Galatasaray Kayserispor deplasmanında

İLK 11'LER

  • Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso.
  • Galatasaray: Günay, Eren, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Torreira, Sara, Jakobs, Yunus, Sane, Osimhen.

GALATASARAY'IN GALİBİYET SERİSİ

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçta galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

