EURO 2020'de sahada kalp krizi geçiren Eriksen EURO 2024 hakkında konuştu! 'EURO 2024'e odaklandık'

15 Haziran 2024 20:16 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 20:19

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te Danimarka ilk maçına yarın Stuttgart Arena'da Slovenya'ya karşı çıkacak. C Grubu müsabakası öncesinde maçın oynanacağı statta resmi basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın yanı sıra takım kaptanı Christian Eriksen katıldı.

Covid-19 salgını sebebiyle Haziran 2021'de düzenlenen EURO 2020'deki ilk maçta sahada kalp krizi geçiren Eriksen'e yaşadığı talihsiz olay soruldu.

"ÇOK YIL GEÇTİ"

Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Eriksen, yaşadığı olay nedeniyle turnuvanın kötü başladığını belirterek, "Bence bunlar harika anılar. Tabii ki EURO 2020 çok olumsuz ve çok kötümser başladı. Ancak sonra her şey daha iyimser bir hal aldı. Yarı final oynayarak önemli bir başarı sergiledik. Yaşadığım olaydan bu yana çok yıl geçti. Artık sadece Avrupa Şampiyonası'na odaklanıyoruz." diye konuştu.