Isparta’da Gül Festivali coşkusu yaşanacak

26 May 2024 09:41 - Güncelleme : 26 May 2024 09:43

Isparta'da Uluslararası Gül Festivali için hazırlıklar son aşamaya geldi. 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında gül bahçelerinde hasat etkinliği düzenlenecek. Bu kapsamda yarışmalar, etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

DÜNYANIN HER YERİNDEN AKIN EDECEKLER

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek Isparta Uluslararası Gül Festivalinde farklı il ve ülkelerden gelen ekipler yöresel gösterilerini sunacak.

31 Mayıs Cuma günü saat 12.00’da Gülcü Mahallesi’ndeki Gülcüzade İsmail Efendi kabri başında anılacak. Aynı gün saat 14.30’da Festival Kortej Yürüyüşü düzenlenecek. Isparta Belediyesi önünden başlayacak yürüyüş 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona erecek.

Festivalin ikinci gününde saat 09.00’da gül koşusu düzenlenecek, koşuda dereceye girenlere ödül verilecek. Isparta Valiliği önünden başlayacak koşu, yine Valilik önünde son bulacak.

GÖZLERİN VE KULAKLARIN PASI SİLİNECEK

Festival boyunca her gün 09.00-14.00 saatleri arasında halk oyunları ekipleri ilçe ve beldelerde gösterilerini gerçekleştirecek. 2 Haziran Pazar günü gül bahçeleri ziyaret edilecek, gül hasadı yapılacak. Farklı il ve ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri, yöresel oyunlarını Ispartalılara sergileyecek. 2 Haziran Pazar günü de saat 18.00’da uluslararası halk oyunları ekipleri IBKM Gül Salonunda gala gösterisi gerçekleştirecek.

ZARA GELİYOR

Öte yandan Farklı il ve ülkelerden gelen ekiplerin yöresel gösteriler sunacağı festivalde ünlü ses sanatçısı Zara'nın yanı sıra Başkal, İkilem ve Altay konser verecek.