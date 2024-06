Merih Demiral'dan eleştirilere cevap: "Bizim hakkımızda konuşanlara bakmıyoruz!"

20 Haziran 2024 17:23 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:33

A Milli Futbol Takımmız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü BVB Stadyumu’nda Portekiz ile karşılaşacak.

Bu zorlu müsabaka öncesi tecrübeli futbolcu Merih Demiral, milli takımın kamp yaptığı Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Ay-yıldızlı takımın Gürcistan galibiyetiyle Avrupa şampiyonasına çok iyi başlangıç yaptığını dile getirerek sözlerine başlayan Merih, “Hepimiz çok mutluyuz. Ortam gayet iyi. Antrenmanlarımız, tempo çok iyi. Oynayan ve oynamayan herkes çok iyi durumda. Şimdi önümüzde daha zorlu bir maç var, Portekiz maçı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gürcistan maçı gayet iyiydi. Bazı zamanlarda bazı zorluklar çektik ama üstesinden geldik. İkinci maçta daha iyi olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Merih Demiral, Gürcistan mücadelesinde savunmada bazı pozisyonlar verildiğini ancak bunların büyütülecek şeyler olmadığını belirtti. 26 yaşındaki futbolcu, “Onlar da gayet iyi bir takım. Çok önemli oyuncuları vardı. Defans olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Pozisyonalar verdik ama her maçta olacak şeyler. Çok büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki aramızda konuştuk. Maçtan hemen sonra hatta az önce de toplantı yaptık, pozisyonlar üzerine. Tabii ki geliştirmemiz gereken konular var, özellikle defansif anlamda. İkinci maçta daha iyi olacağına inanıyorum. Gürcistan çok geride beklediği için ve çok önemli oyuncuları olduğu için bazı pozisyonlar beklentimizin dışında gelişti. Gerekli analizi yaptık, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

"GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZ BİZİ ÇOK İYİ DESTEKLİYOR"

Portekiz karşılaşmasının her iki takım için de öneminden bahseden milli futbolcu, “Portekiz çok iyi bir takım. Hem tecrübeli hem iyi genç oyuncuları var. Biz şu an gayet iyi durumdayız. O yüzden bizim için de avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü statta çok güzel atmosfer oluyor. Gurbetçi vatandaşlarımız bizi çok iyi destekliyor. Arkamızda onlar itici güç. Onların da varlığıyla birlikte galibiyet alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

2020 yılında düzenlenen turnuvada ilk Avrupa şampiyonası deneyimini yaşadığını aktaran Merih Demiral, o zamanki takım ile mevcut kadro arasındaki farklılıkları şöyle anlattı:

“Benim ikinci Avrupa şampiyonam. İlkine nazaran daha tecrübeliyim. Takım olarak da daha genç takımız. Yeni yeni isimler var. Her iki takım da farklı. O zamanki dinamikler çok daha farklıydı. O zaman kuvvet zamanıydı. Tribünlerde çok taraftarımız yoktu. Şu an çok daha farklı bir ortam var. Tabii ki çok farklılıklar var ama şu an gayet iyi durumdayız, o güne nazaran. Bizim için avantaj diyebilirim.”

"HOCAMIZ NE GÖREV VERİRSE ONU YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Kırmızı-beyazlı oyuncu, savunmada 3’lü ya da 4’lü oynamanın kendisi açısından bir fark oluşturmadığına dikkat çekerek, “Hocamız ne görev verirse onu yapmak için uğraşıyoruz. Tabii ki 3’lü savunmaya döndük son 15 dakikada. Her pozisyonda oynayabilen bir oyuncuyum ben. 3’lüye de 4’lüye de dönebiliriz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hocamızın takdiri. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

"HEPİMİZİN HAYALLERİ VAR"

Şampiyonadaki hedefleri maç maç belirlediklerini sözlerine ekleyen Merih, “İlk maç çok iyi geçti bizim açımızdan. Ama bu Avrupa şampiyonası. İkinci maçta ne olacağı belli olamaz. Biz her zaman maç maç gidiyoruz. Takımda çok güzel ortam var. Konuşuyoruz tabii aramızda, hepimizin hayalleri var. Öncelikle Portekiz maçı, sonra gelecek maç. Böyle bakmamız çok daha mantıklı hepimiz için. Elimizden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalışacağız” cümlelerine yer verdi.

Başarılı savunmacı, Gürcistan karşısında Mert Müldür ve Arda Güler’in attığı gollere de değinerek, iki golün de çok güzel olduğunu ve aralarında seçim yapılamayacağını söyledi.

"BENİM İÇİN DE ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Milli futbolcu, Sporting Lizbon’da top koşturduğu dönemde Portekiz’de çok güzel anılar biriktirdiğini dile getirerek, “Oradaki insanları çok seviyorum. Lizbon’u ayrı seviyorum, orada yaşadığım için 2 yıl. Benim için de özel bir maç olacak. Portekiz maçları her zaman özel. Her zaman büyük futbolculara karşı oynamak bir fırsat bizim için. O yüzden çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah hak eden kazanır” değerlendirmesinde bulundu.

"CRİSTİANO RONALDO HER ZAMAN ÇOK TEHLİKELİ VE BÜYÜK BİR OYUNCU"

Cristiano Ronaldo’nun performansı hakkında da konuşan Merih, yıldız futbolcunun şu anda da performansının gayet iyi olduğuna dikkat çekti. Merih Demiral, “Çok profesyonel, herkese örnek olan bir futbolcu. Suudi Arabistan’da da karşılıklı oynadığımızda iyi durumdaydı. Hiçbir şey kaybetmiş değil. Her zaman çok tehlikeli, çok büyük bir oyuncu. Tabii ki çok dikkat etmemiz gerekiyor defans olarak. 39 yaşında bu golleri atmak kolay değil. Bizim savunmamız da dünyanın en iyi oyuncusuna karşı en iyi savunmayı yapacaktır” açıklamasını yaptı.

"MOURİNHO'NUN TÜRK FUTBOLUNA KATKISI ÇOK BÜYÜK OLACAKTIR"

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun, Fenerbahçe’de göreve başlamasıyla alakalı yöneltilen bir soruya Demiral, şöyle cevap verdi:

“Mourinho’nun Türk futboluna katkısı tabii ki çok büyük olacaktır. Çünkü çok büyük bir isim. Türkiye’ye çok şeyler katacaktır hem ismiyle hem oynatacağı oyunla hem de yaşatacağı başarılarla. O yüzden büyük bir fırsat hem Türk futbolcular için hem de Türk milleti için böyle büyük bir hocanın Türkiye’ye gelip, Fenerbahçe’yi çalıştıracak olması. Hepimiz için bir şans. İnşallah herkes en iyi şekilde değerlendirir ve çok başarılı olur.”

"EV SAHİBİ GİBİ OYNUYORUZ"

Özellikle gurbetçilerin desteklerinden dolayı milli takımın Almanya’da ev sahibi gibi oynadığını belirten Merih, “Muhteşem bir atmosfer oluyor, özellikle Dortmund stadında. Sahaya ilk çıktığımızda hepimiz çok etkilendik. Çok güzel bir atmosfer vardı. Bizim için çok büyük avantaj. İyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum ilk maçta. İkinci maçta çok daha büyük destek olacaktır” ifadelerini kullandı.

"ÜLKE OLARAK DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

A Milli Takım’da yer alan genç futbolcuların gelişimlerinin çok iyi olduğundan söz eden Merih Demiral, kamuoyunda yaşanan tartışmalara da değindi. Merih, “Onlar da muhakkak görüyordur. Onlar bizim değerimiz. İsim ve kulüp olarak bakmamız lazım çünkü burası milli takım. Herkes bu armanın altında savaşıyor. Belki en iyi arkadaşlıklar da onların arasında ama dışarıda farklı algı var. Bence milletimizin bunlara bakmaması lazım. Ülke olarak bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Milli formanın altında birleştiğimiz için ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. İster istemez herkes etkileniyor. Ben onlardan daha tecrübeliyim ama onlar muhakkak ki etkileniyordur çünkü 18-19 yaşında çocuklar. Onlar bizim takımımız için çok önemli. Çok daha iyi işler yapacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Merih, olası bir finale çıkma durumunda ise rakip olarak Almanya’yı istediğini söyledi.

"MAÇTAN ÖNCE GRUPTAN ÇIKAMAZ' DİYENLER VARDI"

Milli takımın tarihinde Avrupa şampiyonalarına hiç galibiyetle başlayamamış olmasının Gürcistan müsabakası öncesi kendilerini daha da motive ettiğini aktaran Merih, “Maçtan önce ‘Gruptan çıkamaz’ diyenler vardı, ilk maçları hiç kazanamamışız, o yüzden ilk maç öncesi herkes çok motiveydi. Hepimiz, şanslıyız, birbirimize inanıyoruz. Bir anda hava değişti, şimdi finalde kimle karşılaşırızı konuşuyoruz. Ben olaya daha gerçekçi bakmak istiyorum, önümüzdeki maçı kazanıp, grubu en iyi şekilde bitirip sonrasında hedeflerimizi konuşmayı tercih ediyorum” dedi.

"BİZİM HAKKIMIZDA KONUŞANLARA HİÇ BAKMIYORUZ'

Kamuoyunda yaşanan tartışmalardan bazı futbolcuların ister istemez etkilenebileceğine de vurgu yapan 26 yaşındaki futbolcu, “Samet Ağabey muhteşem bir performans sergiledi, maçtan önce çok farklı bir algı vardı. Samet Ağabey hiç etkilenmedi, sahaya çıktı aslanlar gibi oynadı. Onun adına çok mutlu oldum. Milli takım olunca kimin oynadığı benim için önemli değil. Burada bulunmak herkesin hayali, süre verildiğinde elimden geleni yapmak istiyorum. Özellikle burada oynamış eski oyunculardan haksız eleştiriler olabiliyor, bu futbolcuları üzüyor, biz yine de sahada kalıyoruz. Milli arma için geçmişte oynayıp da bizim hakkımızda konuşanlara hiç bakmıyoruz, sahaya odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

"KİM OYNARSA OYNASIN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAKTIR"

Merih, son olarak takım içi rekabet hakkında ise, “Her maçta oynamak istiyorum ama hocamızın takdiri. Defansta kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Ne kadar rekabet olursa o kadar şans, her zaman herkes daha iyi performans ortaya koymaya çalışıyor” cümlelerine yer verdi.