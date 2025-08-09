Galatasaray'da kritik açıklama: "Savaşa hazırım"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Son şampiyon, adeta kaldığı yerden devam etti ve zor geçmesi beklenen maçı 3-0 kazandı.

GÜNAY GÜVENÇ'TEN MESAJ

"Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz."

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN İYİ TEMENNİLER

"Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder."

ROLAND SALLAI'DEN 'ÇALIŞMA' VURGUSU

"Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. En iyi halimde oynamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Sahada en iyisi olmak için çok çalışmak gerekiyor."