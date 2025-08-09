Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da kritik açıklama: "Savaşa hazırım"

Galatasaray'ın Gaziantep FK zaferinin ardından futbolculardan açıklamalar geldi. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, 'savaşa hazırım' mesajını verdi.

Galatasaray'da kritik açıklama:
, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Son şampiyon, adeta kaldığı yerden devam etti ve zor geçmesi beklenen maçı 3-0 kazandı.

GÜNAY GÜVENÇ'TEN MESAJ

"Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz."

Galatasaray'da kritik açıklama: "Savaşa hazırım"

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN İYİ TEMENNİLER

"Öncelikle gerçekten zor şartlar altında oynadık. Sıcak ve nem fazlaydı. İlk maçlar zor olabiliyor. Kazandığımız için mutluyuz. İyiyiz. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar. İnşallah böyle devam eder."

Galatasaray'da kritik açıklama: "Savaşa hazırım"

ROLAND SALLAI'DEN 'ÇALIŞMA' VURGUSU

"Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. En iyi halimde oynamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Sahada en iyisi olmak için çok çalışmak gerekiyor."

GALATASARAY'IN GOLLERİNİ KİMLER ATMIŞTI?
Sarı kırmızılılar; Gaziantep FK deplasmanında, Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı'nın golleriyle 3-0 galip gelmişti.
Galatasaray kaldığı yerden devam etti: Süper Lig'de yeni sezonu kazanarak açtı!
Fenerbahçe'den transfer açıklaması: "Jose Mourinho istedi ve aldık"
#galatasaray
#galatasaray
#günay güvenç
#barış alper yılmaz
#barış alper yılmaz
#Spor
