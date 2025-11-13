Futbolda hak mahrumiyeti cezası nedir, ne demek? TFF bahis soruşturması cezalarını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis soruşturması kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig'de forma giyen 102 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Açıklanan bilgilere göre 102 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verildi. Taraftarlar tarafından futbolda hak mahrumiyeti cezası nedir, ne demek olduğu merak ediliyor.

FUTBOLDA HAK MAHRUMİYETİ CEZASI NEDİR, NE DEMEK?

Futbolda hak mahrumiyeti cezası TFF tarafından yayımlanan Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan bilgilere göre kişinin, resmi müsabaklarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.

Futbol Disiplin Talimatı'nda konuyla ilgili yer alan ifade şöyle:

"Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezala rüsrekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir."