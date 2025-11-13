Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Futbolda hak mahrumiyeti cezası nedir, ne demek? TFF bahis soruşturması cezalarını duyurdu

TFF tarafından bahis sorutşurması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Süper Lig ve 1. Lig futbolcularının cezaları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 102 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verildi. Futbolseverler tarafından futbolda hak mahrumiyeti cezası nedir, ne demek olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Futbolda hak mahrumiyeti cezası nedir, ne demek? TFF bahis soruşturması cezalarını duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 17:11

Türkiye Federasyonu () tarafından bahis soruşturması kapsamında ve 'de forma giyen 102 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk edilmişti.

Açıklanan bilgilere göre 102 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verildi. Taraftarlar tarafından futbolda hak mahrumiyeti cezası nedir, ne demek olduğu merak ediliyor.

Futbolda hak mahrumiyeti cezası nedir, ne demek? TFF bahis soruşturması cezalarını duyurdu

FUTBOLDA HAK MAHRUMİYETİ CEZASI NEDİR, NE DEMEK?

Futbolda hak mahrumiyeti cezası TFF tarafından yayımlanan Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan bilgilere göre kişinin, resmi müsabaklarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.

Futbolda hak mahrumiyeti cezası nedir, ne demek? TFF bahis soruşturması cezalarını duyurdu

Futbol Disiplin Talimatı'nda konuyla ilgili yer alan ifade şöyle:

"Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezala rüsrekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir."

ETİKETLER
#Futbol
#ceza
#pfdk
#süper lig
#tff
#Tff 1. Lig
#Hak Mah Rumiyeti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.