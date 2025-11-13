Hamur yoğurma makinesini temizliyordu, bir anlık dalgınlık sonu oldu

Yunanistan'ın Larissa şehrinin yakınlarında yer alan Damasi köyünde fırıncılık yapan 49 yaşındaki Zoe isimli kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Boynundaki eşarbın hamur yoğurma makinesine takılması sonucu hayatını kaybeden kadını bulan kişi, şunları söyledi;

"Fırın makinesinin başındaydı. Boynuna doladığı eşarbı makineye takılmıştı. Gerçekten çok üzücü ve haksız bir durum. Sabahtan beri titriyorum, inanmak istemiyorum. Zoe'mizin artık aramızda olmadığını kabul etmek istemiyorum."

GERİDE İKİ ÇOCUK BIRAKTI

Yaşanan trajik olay geçtiğimiz perşembe günü, Zoe'nin sabah fırını temizlediği sırada meydana gelirken, 49 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, fırıncının annesi de yakın bir zamanda vefat ederken, Zoe geride iki çocuk bıraktı.