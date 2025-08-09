Fenerbahçe'den transfer açıklaması: "Jose Mourinho istedi ve aldık"

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, Ahmet Ketenci de sürece dair açıklamalarda bulundu. Esasen ise Fenerbahçe'nin önceliklerini tamamladığını anlatan Ketenci, şimdi de yeni transferleri işaret etti.

AHMET KETENCİ'DEN TRANSFER AÇILIMI

"Başkanımız, hocamız, sportif direktörümüz ile transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlk etapta hocamızın acil alınmasını istediği oyunculara odaklandık. O transferlerimizi tamamladık. Yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol, Feyenoord maçında bizleri memnun etti. Uyum süreci sonunda çok daha iyi futbol izlettireceklerini gösterdiler. Acil ihtiyaçlarımızdan sonra transfer çalışmalarımızın ikinci fazına başladık, şimdi de ihtiyacımız olan bölgelere takviyeler yapacağız."

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig devi, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio başta olmak üzere pek çok yıldızla görüşmelere gerçekleştiriyor.