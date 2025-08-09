Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den transfer açıklaması: "Jose Mourinho istedi ve aldık"

Fenerbahçe cephesinden transfer gündemine dair önemli açıklamalar geldi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, transfer planlamalarından bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den transfer açıklaması:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 00:01

'de transfer çalışmaları devam ederken, Ahmet Ketenci de sürece dair açıklamalarda bulundu. Esasen ise Fenerbahçe'nin önceliklerini tamamladığını anlatan Ketenci, şimdi de yeni transferleri işaret etti.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması: "Jose Mourinho istedi ve aldık"

AHMET KETENCİ'DEN TRANSFER AÇILIMI

"Başkanımız, hocamız, sportif direktörümüz ile transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlk etapta hocamızın acil alınmasını istediği oyunculara odaklandık. O transferlerimizi tamamladık. Yeni transferlerimizin ortaya koyduğu futbol, Feyenoord maçında bizleri memnun etti. Uyum süreci sonunda çok daha iyi futbol izlettireceklerini gösterdiler. Acil ihtiyaçlarımızdan sonra transfer çalışmalarımızın ikinci fazına başladık, şimdi de ihtiyacımız olan bölgelere takviyeler yapacağız."

Fenerbahçe'den transfer açıklaması: "Jose Mourinho istedi ve aldık"

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig devi, ve Marco Asensio başta olmak üzere pek çok yıldızla görüşmelere gerçekleştiriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Sarı lacivertlilerin güncel tablosu, 263.25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray kaldığı yerden devam etti: Süper Lig'de yeni sezonu kazanarak açtı!
Fenerbahçe'de kaleci transferi netleşti: Galatasaray da istiyordu!
ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Transferler
#Fenerbahçe Transferleri
#Ahmet Ketenci
#Ahmet Ketenci
#Marco Asensio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.