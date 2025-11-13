Yargı paketinden yeni detaylar! Bunları yapanlar yandı: Cezalar artıyor

Tüm Türkiye yargı paketine ilişkin çalışmaları yakından takip ediyor. AK Partili bir kaynak, yargı paketine ilişkin önemli detaylar paylaştı. 11. Yargı Paketi'nde yol kesme, silah sıkma, saldırma gibi topluma karşı işlenen suçlarda cezaların artırılacağını aktaran kaynak; pakette cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin olacağını söyledi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Öte yandan suça sürüklenen çocuklara yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlı başına ayrı bir araştırma komisyonu kurulacak. Çocuğun aldığı eğitimden sağlık hizmetlerine, varsa suç eğiliminden sosyal medya bağımlılığı ve çeteleşmeye kadar her türlü sorun araştırılacak. Çözüm yolları için de öneriler geliştirilecek.

ÇOCUKLARDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI YÜKSELTİLECEK

Yeni Minguzzi cinayetlerinin önüne geçmek için 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet için uygulanan hapis cezasında üst sınır 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak. Ama bu düzenlemenin yargı paketinde yer almayacağı öğrenildi.