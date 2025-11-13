Menü Kapat
Gündem
Yargı paketinden yeni detaylar! Bunları yapanlar yandı: Cezalar artıyor

AK Partili bir kaynak, yargı paketine ilişkin yeni detayları paylaştı. Pakette cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin olacağını söyleyen kaynak, suça sürüklenen çocuklarla ilgili "Çocuğun Üstün Yararı" kapsamında başlı başına ayrı bir çalışma yapılacağını aktardı.

Yargı paketinden yeni detaylar! Bunları yapanlar yandı: Cezalar artıyor
Tüm Türkiye yargı paketine ilişkin çalışmaları yakından takip ediyor. AK Partili bir kaynak, yargı paketine ilişkin önemli detaylar paylaştı. 11. 'nde yol kesme, silah sıkma, saldırma gibi topluma karşı işlenen suçlarda cezaların artırılacağını aktaran kaynak; pakette cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin olacağını söyledi.

Yargı paketinden yeni detaylar! Bunları yapanlar yandı: Cezalar artıyor

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN KOMİSYON KURULACAK

Öte yandan suça sürüklenen çocuklara yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlı başına ayrı bir araştırma komisyonu kurulacak. Çocuğun aldığı eğitimden sağlık hizmetlerine, varsa suç eğiliminden sosyal medya bağımlılığı ve çeteleşmeye kadar her türlü sorun araştırılacak. Çözüm yolları için de öneriler geliştirilecek.

Yargı paketinden yeni detaylar! Bunları yapanlar yandı: Cezalar artıyor

ÇOCUKLARDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI YÜKSELTİLECEK

Yeni Minguzzi cinayetlerinin önüne geçmek için 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet için uygulanan hapis cezasında üst sınır 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak. Ama bu düzenlemenin yargı paketinde yer almayacağı öğrenildi.

